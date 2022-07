Es un hecho: Ben Affleck y Jennifer López se casaron en Las Vegas

Este domingo 17 de julio varios medios de comunicación de los Estados Unidos, afirmaron que la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck, contrajeron nupcias en Las Vegas, Nevada.

Esto se debe a una licencia de matrimonio registrada en el condado de Clark, Nevada, donde se indica que la boda se llevó a cabo el pasado sábado 16 de julio.

Asimismo, el portal TMZ y la revista Variety, afirma que en el registro digital aparecen los nombres completos de los artistas: Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez.

Sin embargo, algo que llamó la atención de dicho registro, es que la también actriz, decidió llevar legalmente el apellido de su pareja.

Este matrimonio llega exactamente una semana antes del cumpleaños de Jennifer López, quien celebrará sus 53 años, y por su parte, Affleck está a menos de un mes de cumplir 50 años.

Cabe mencionar que desde abril del presente año se afianzó el compromiso entre los dos artistas, debido a que la cantante compartió un video en sus redes sociales con los ojos llorosos para sus fanáticos mientras lucía su anillo de compromiso, donde resaltaba unos hermosos diamantes.

“Mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en un baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio”, comentó López en su momento.

Tras la ruptura de Jennifer López con el exbeisbolista de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, y con el final de la relación entre Ben Affleck con la actriz Ana de Armas, la pareja se denominó ‘Bennifer’.

Y es que tuvieron que pasar alrededor de 20 años para que una de las parejas más representativas y queridas de Hollywood volviera a tener la atención de todas las cámaras

Desde ese momento, la López y Affleck se dejaaron ver en alfombras rojas y paseos en público por todo el mundo, convirtiéndose en una de las relaciones más famosas de Hollywood y por ende más buscadas en la internet.

Por ahora, este es el segundo matrimonio del actor nominado al Oscar por su interpretación en Argo, donde tuvo tres hijos -Violet, de 16 años; Seraphina, de 13; y Samuel, de 10- con Jennifer Garner. Este compromiso culminó en 2018.

En cambio, para Jennifer López, este es su cuarto matrimonio. La cantante tuvo una pareja de gemelos de 14 años con el intérprete de salsa Marc Anthony, el cual finalizó en 2011. Los otros exesposos de la estrella del pop son Ojani Noa camarero cubano y el bailarín Cris Judd.

Desde el retorno de su relación, se les ha visto muy enamorados, particularmente en algunas fotografías que circulan en redes donde comparten momentos íntimos, al tiempo que se dan un apasionado beso en un estudio de actuación.

Esto llamó la atención de los paparazis, pues se ven con una vestimenta relajada, aunque la artista utilizaba unos zapatos con plataforma.

Finalmente, la actriz de 52 años ha manifestado que a pesar del tiempo ha obtenido el amor que siempre quiso, generando de esa forma una que otra polémica por sus anteriores amoríos, según dio a conocer en el portal On the JLO, donde brinda contenido exclusivo de su vida personal a sus fanáticos.

“Mi otra dedicación este año es para mi prometido. He tenido un asiento de primera fila para ver cómo es padre durante más de un año y nunca he visto un padre más consistente, amoroso y desinteresado. Y no solo para sus propios hijos, sino también sin obligación para los míos. Apareces y los pones primero siempre”, aseveró López.

“Eres cariñoso y comprometido en cada momento que están contigo y, sinceramente, es una de las cosas más hermosas que he visto. Gracias por todo lo que haces por todos nosotros. Te apreciamos y te amamos más allá de toda medida”, agregó.