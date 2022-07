Jennifer López y Ben Affleck fueron captados en romántica escena fuera del set

Hace unas semanas, Jennifer López, actriz y cantante, aprovechó el Día del Padre para felicitar a su pareja, el actor Ben Affleck, a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram.

En las imágenes compartidas por JLO se ve a los famosos compartiendo momentos en familia, pero al intérprete de Argo se le puede ver su lado paternal, no solo con los tres hijos que tiene con Jennifer Garner, sino también con los mellizos que tiene López con el cantante Marc Anthony.

“Feliz Día del Padre al papá más cariñoso, amoroso, afectuoso, constante y desinteresado de todos”, indicó Jennifer López a sus más de 215 millones de seguidores en la red social.

Ahora, se les ve muy enamorados, particularmente en algunas fotografías que circulan en redes donde comparten momentos íntimos, al tiempo que se dan un apasionado beso en el estudio de actuación.

Esto llamó la atención de los paparazis, pues se ven con una vestimenta relajada, aunque la artista utilizaba unos zapatos con plataforma.

De igual manera, la cantante de Let’s Get Loud también hizo lo propio con su papá, David López, y le agradeció por acompañarla en los momentos más difíciles de su carrera.

Además, ella recordó una emotiva frase que su progenitor le dejó como enseñanza de vida: “Hay una persona en el mundo que no quiere nada de ti, solo quiere amarte y estar ahí para ti. Tú tienes eso. Soy yo”, recordó también la actriz y productora.

¿Se casó Jennifer López con Ben Affleck?

Tuvieron que pasar alrededor de 20 años para que una de las parejas más representativas y queridas de Hollywood volviera a tener la atención de todas las cámaras, ya que a mediados de 2021 Ben Affleck y Jennifer López volvían a retomar su vínculo amoroso, luego de que los anteriores matrimonios de las celebridades no florecieran.

La actriz de 52 años ha manifestado que a pesar del tiempo ha obtenido el amor que siempre quiso, generando de esa forma una que otra polémica por sus anteriores amoríos, según dio a conocer en el portal On the JLO, donde brinda contenido exclusivo de su vida personal a sus fanáticos.

“Mi otra dedicación este año es para mi prometido. He tenido un asiento de primera fila para ver cómo es padre durante más de un año y nunca he visto un padre más consistente, amoroso y desinteresado. Y no solo para sus propios hijos, sino también sin obligación para los míos. Apareces y los pones primero siempre”, aseveró López.

“Eres cariñoso y comprometido en cada momento que están contigo y, sinceramente, es una de las cosas más hermosas que he visto. Gracias por todo lo que haces por todos nosotros. Te apreciamos y te amamos más allá de toda medida”, agregó.

Sin embargo, algunos medios locales han manifestado que es muy probable que la pareja ya haya contraído nupcias en secreto, pues aseguran que la celebración ya se llevó a cabo en un lujoso hotel en Georgia, en Estados Unidos. Pero otras afirmaciones han dado a entender que la pareja pretenden contraer matrimonio muy pronto.

No obstante, se habla de que el staff del hotel y los pocos asistentes al evento tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad para mantener en silencio la supuesta celebración de la boda.

Además, esa información no ha podido ser corroborada y se espera que los famosos den una fecha exacta para consumar su unión en el altar en las próximas semanas.