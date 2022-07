Con razón es un fenómeno mundial: se hace público video de Shakira a sus 11 años en extraordinaria presentación

Shakira es una de las artistas colombianas más relevantes no solo a nivel nacional, sino internacional. La mayoría de sus éxitos han acumulado cientos de reproducciones en YouTube, acompañando a varias generaciones.

Para empezar, Shakira nació el 2 de febrero de 1977 en la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano. Hija de William Mebarak y de Nidia Ripoll, la cantante tiene raíces libanesas y españolas.

El talento de la barranquillera es innato desde los primeros años de vida, donde demostró el potencial para la escritura. Muestra de ello son muchas de las letras de sus canciones que siempre han estado guiadas con el movimiento de sus caderas.

La música árabe la cautivó y para la historia queda este video que se viralizó en las redes sociales que data de 1988, cuando la colombiana tenía 11 años de edad y participaba en un concurso musical.

Con un vestido árabe y una voz inconfundible, la famosa dejó entrever lo que sería su carrera musical por los próximos 30 años.

#Shakira año 1988 en Bquilla en un concurso estudiantil. Tenía tan solo 11 años. Ciertas cosas nunca cambian . Extraordinaria. pic.twitter.com/sI0j0JePeL — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) July 12, 2022

Los inicios de una mujer que destaca en la música

En el año 1991, cuando la cantautora tenía 14 años, lanzó su primer disco llamado ‘Magia’, canción que muchos de sus seguidores aún recuerdan.

“Magia, siento magia. Cuando me hablas tiemblo toda, es así. Ando siempre despistada. No escucho lo que me hablan. Solo pienso en que estás cerca de mí. Magia, tu mirada”, dice la canción.

Para el año 1995, lanza la canción ¿Dónde estás corazón?, una producción que suma en su cuenta oficial más de 636 millones de reproducciones. Y recibe comentarios como los siguientes:

“Shakira eres la mejor, luchaste para llegar al éxito, nadie te regaló nada”; “Veo este video, escucho esta canción y sé me sale una lágrima. Da una sensación de volver a los 90, esa época del colegio que escuchaba Shakira por todos lados con su música”, dijo un internauta.

Pero su canción Estoy aquí tampoco quedó olvidada, sus seguidores siguen coreando fragmentos de este sencillo musical: ”Estoy aquí queriéndote, ahogándome. Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos, que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía. Esta noche por el día y que nada le puedo yo hacer”, dice.

Por ende, Antología ha sido uno de sus tantos éxitos mundiales que permanecen en la historia de la música latina y que en muchas ocasiones ha hecho parte de sus conciertos.

A esta lista de canciones llegó el disco ¿Dónde están los ladrones?, con el que empezó a escalar la montaña del reconocimiento en la industria musical, conquistando nuevas fronteras como los países europeos. Sus fans acogieron las letras de sus canciones como Ojos así y Ciega sordomuda, entre otras.

Con el paso de los años, la colombiana fue evolucionando, y muestra de ello, es su álbum ‘Servicio de lavandería’, que fusiona varios ritmos como el árabe.

La tortura con Alejandro Sanz obtuvo un reconocimiento mundial, ocupando durante varias semanas el primer lugar en las listas musicales. A esta recopilación se suman producciones como Loba, La pared, entre otras.

‘Waka Waka’ en 2010

Ya para la Copa Mundial de Sudáfrica que se llevó a cabo en el 2010, Shakira lanzó Waka Waka, un himno que hasta el día de hoy se oye en eventos sociales y que tiene una esencia africana.

Pero en 2020 volvió a aparecer en un evento de fútbol, esta vez americano. Super Bowl que se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, que con Jennifer López, presentaron uno de los shows más icónicos del momento. Su baile fue protagonista.

Por supuesto que ha sido una mujer que ha colaborado con diferentes colegas de la nueva generación musical, como Raw Alejandro, con quien este año lanzó Te felicito, una canción que ha dejado múltiples especulaciones tras su separación con su expareja, Gerard Pique.

En los últimos días, su vida amorosa ha tenido un revuelo mediático. Cabe recordar el inicio de su relación con Antonio de la Rúa en el año 2000, con el que duró aproximadamente 10 años.