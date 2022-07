Hijos de Shakira compartieron con la nueva pareja de Piqué en un evento

Shakira y Gerard Piqué se ubicaron en el centro de cientos de noticias internacionales, debido al sorpresivo anuncio que hicieron sobre su separación. La pareja tomó la decisión de partir por caminos diferentes, dejando en el aire una serie de inquietudes relacionadas con los motivos de esta ruptura, el futuro de sus hijos y los términos en los que finalizaron su amor.

En medio de la ola de especulaciones y versiones que salieron a la luz en las últimas semanas, la pareja se ha mantenido al margen de las declaraciones y comentarios en público, teniendo en cuenta que estarían en procesos legales para definir la custodia de Milan y Sasha.

Recientemente, a pesar de la información que apunta a que la barranquillera estaría preparando una jugada en contra del español, salió a la luz una nueva versión que asegura que los hijos de la pareja ya conocerían a la nueva novia del futbolista español. Fuentes indican que los niños habrían estado en contacto con la misteriosa mujer durante un evento público que se llevó a cabo en los últimos días.

Según datos que se arrojaron en las ‘Mamarazzis’, pódcast de El Periódico, este vínculo afectivo entre el español y la mujer va muy en serio, ya que han llegado a compartir espacios bastante íntimos y personales. En este formato digital se mencionó que la relación ha avanzado hasta el punto en que los hijos del deportista ya han estado en contacto con la joven, a través de una presentación formal y común.

Las integrantes del pódcast aseguraron que el pasado fin de semana Gerard Piqué asistió con sus dos niños al evento ‘Balloon World Cup’, el cual se llevó a cabo en Barcelona y contó con la presencia de aquella mujer. Las periodistas españolas puntualizaron, con detalles sobre aquel encuentro, que la nueva novia del futbolista estaba vestida con un atuendo negro y fue vista dialogando con Milan y Sasha.

“Supimos los planes que hicieron el domingo. Gerard Piqué estuvo con sus hijos en el mundial de globos que organiza (…) El futbolista habría hablado con Shakira de repartirse el fin de semana. Resulta que estaba esta chica, ella estaba vestida de color negro, en ningún momento se escondieron, y se le pudo ver hablando con los hijos de Shakira”, aseguraron las periodistas.

No obstante, en el programa también se aclaró que por el momento no existen registros fotográficos que confirmen que el español ya tiene una relación amorosa con la mujer rubia, pero sí hay información que se centra en los constantes vuelos que realizan los dos a otros países.

En las ‘Mamarazzis’ contaron que el sábado pasado Piqué fue visto en el aeropuerto de Barcelona, bajando de un vuelo en compañía de la que sería su nueva novia. Este viaje habría sido por temas laborales, sin descartar que sea un espacio para estar a solas.

“Uno de estos informadores que trabaja en el aeropuerto de Barcelona nos contaba que el sábado, a las 8:20 a. m., en un vuelo procedente de Dubái, llegaba Gerard Piqué en compañía de una chica rubia. Me dicen que es su novia, pero no lo sabemos”, indicaron.

De igual manera, las españolas señalaron que estaban seguras de que los hijos del futbolista no habrían conocido a aquella mujer como la nueva pareja sentimental de su padre, sino como una posible amiga cercana.

“Dudo mucho que él la haya presentado abiertamente como su pareja. En su entorno laboral ella no actúa como pareja de Gerard Piqué, en la empresa es una trabajadora más. Por eso te digo que los hijos no conocen a esta mujer como alguien especial en la vida de él”, agregaron, dejando claro que posiblemente en Kosmos ya saben el vínculo particular que tiene la mujer con el deportista.

El programa afirmó mantenerse en reserva sobre la identidad de aquella mujer, ya que prefieren dejar que Piqué sea quien la presente o revele esta información.