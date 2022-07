Shakira dejaría mal parado a Piqué y tendría lista ‘jugadita’ para quedarse con sus hijos

Shakira, una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial, sorprendió hace unas semanas a todos sus seguidores y confirmó que se está separando oficialmente de Gerard Piqué, con quien estuvo por más de 12 años.

Tras este anuncio, los principales medios españoles han seguido todos los pormenores que ha dejado la ruptura de la pareja. Incluso, se conoció recientemente que la repartición de sus bienes ya empezó.

El Economista, de igual manera, aseguró esta semana que la barranquillera tendría listo un completo informe sobre todas las cosas extramatrimoniales que hizo el futbolista del Barcelona en los últimos meses.

De acuerdo con el diario ibérico, la defensa de Shakira presentaría el documento en caso de que no se llegue a una conciliación. El objetivo de los abogados es que la cantante se quede con la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha.

“Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar los informes que encargó sobre Gerard. Ella no era ajena a la afición de su chico por el tonteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron”, precisó inicialmente.

Luego, añadió: “Desde el entorno del futbolista admiten que hay cierto temor por que Shakira saque a la luz trapos sucios de Piqué. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja y familiares”.

El rotativo señaló finalmente que los abogados de la reconocida artista están trabajando en un acuerdo debido a que esta quiere trasladarse lo más pronto posible a Miami (Estados Unidos).

Cabe recordar que algunos medios españoles aseguraron hace unos días que la cantante colombiana contrató a un equipo de detectives privados para que siguieran al defensor español.

Excuñado de Shakira rompe el silencio

Roberto García, expareja sentimental de Lucy Mebarak, hermana de la artista, rompió el silencio recientemente y lanzó algunas revelaciones sobre las verdaderas causas de la ruptura entre el español y la barranquillera.

El hombre aseguró en diálogo con ESdiario que los padres de la artista cafetera se involucran demasiado en las relaciones de sus hijas y que la separación con Piqué también se debió a un aspecto económico.

“Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50 %. Supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se negó a que se lo diera. Ahí empezaron los problemas”, puntualizó.

García aprovechó la charla con ese medio para contar la incómoda situación que vivió con su expareja, quien se fue de su lado en 2015 y lo dejó embarcado con varias responsabilidades económicas.

El excuñado de Shakira señaló que la ha pasado bastante mal desde que se separó de Lucy Mebarak. Además, manifestó que ha sufrido un fuerte desgaste en otros aspectos de su vida.

“Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir en el coche. Mi exmujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de habitación por la que pago 300 euros. Estoy pasando necesidades”, concluyó.