Video | Sebastián Yatra besó a una seguidora en pleno concierto

En medio del último concierto del colombiano Sebastián Yatra, quien ha venido realizando una gira en diferentes países, el artista aprovechó para “robarle” un beso a una de sus seguidoras de Barcelona, España, y contarlo en las redes sociales.

El Dharma Tour 2022 está haciendo paradas en Europa y América desde febrero del año en curso, pero la singularidad del último concierto, fue el video que comenzó a circular por redes sociales en el que el cantante colombiano se baja del escenario para ir a darle un beso directamente en la boca a una de las asistentes del evento.

“Le robé un beso a una fan en el concierto de anoche”, escribió en el video difundido en el que se ve cantando la canción Robarte un beso. Y ante la sorpresiva situación, se puede ver cómo la seguidora quedó como en shock ante la acción del cantante, además, las personas que estaban alrededor de ella también celebraron el hecho.

El beso que duró no más de 3 segundos fue el centro de atención durante ese momento del concierto, sin embargo, luego de esto el cantante continuó con su presentación, rápidamente subió al escenario y siguió con su itinerario.

A pesar de esto, la joven que recibió el beso duró un buen momento analizando la situación y celebrando la sorpresa del cantante.

Sebastián Yatra habló sobre supuesto video íntimo

El cantante colombiano Sebastián Yatra se refirió recientemente a un video de contenido sexual que circuló en redes sociales y cuyo protagonista tiene un gran parecido físico con él.

A su arribo a Ciudad de México, el artista reconoció con humor el parecido con la persona. " Yo solo vi una parte (...) Sí me parezco un montón, yo hasta lo dudé”, dijo entre risas.

Yatra señaló, además, que hubo intento de extorsión con el clip. Su representante recibió un correo electrónico en el que le exigían una suma de dinero por la grabación.

“De hecho, un día antes me escribió mi mánager Paula, que el día anterior le habían mandado un email tipo: ‘oye, tenemos el video de Sebastián, si lo quieres páganos tanta plata porque ya está regado, pero podemos ayudarle’”, dijo. “Ella me escribió: “¿Sebas hay un video que nos quieras contar?”, agregó con humor el cantante.

Al ser cuestionado por uno de los periodistas si en el pasado se ha grabado teniendo relaciones íntimas, Yatra señaló que es un “tipo precavido” y no la ha hecho.

Días antes, a través de sus historias de Instagram, el artista se había pronunciado sobre el video con gracia.

“Acabo de ver un video ‘nopor’ de un ‘man’ idéntico a mí, quería contarles”, dijo en una de sus historias de Instagram, mientras se reía con dos de sus amigos. Lejos de la polémica, el artista hizo chistes con lo sucedido y aclaró que, efectivamente, él no es quien aparece en la grabación.

La cuenta de Instagram Rechismes recuperó la historia publicada por Sebastián Yatra y la replicó en su perfil. “Confirmado, ya lo vi. Pero no es él, se parece bastante, pero no es”, “tiene parecido a Sebas, pero de lejos se ve que no es él”, “¿idéntico? ¿Cómo será, dónde puedo ver el video?, es para una tarea”, dicen algunos de los comentarios destacados en Instagram.