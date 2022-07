La nueva canción de Shakira, que dicen haberle compuesto a Piqué, ahora es número 1 en España

La cantante colombiana Shakira ha sido la protagonista de los principales medios de entretenimiento a nivel mundial tras hacer oficial la ruptura de relación con el futbolista español Gerard Piqué y todo lo que se esconde detrás del proceso de custodia de sus hijos, Sasha y Milan.

Sin embargo, a pesar de que la noticia ha sido la separación y todo lo relacionado con su plano sentimental, la cantante continúa cosechando éxitos con su más reciente lanzamiento, la canción “Te felicito”, que hace con el intérprete de música urbana, Rauw Alejandro.

La canción ya superó los 50 millones de reproducciones en Spotify y es número uno en las plataformas de streaming a lo largo del planeta.

En YouTube, la canción ya tiene alrededor de 2.5 millones de visitas en el canal oficial de la cantante.

Además, Shakira compartió una imagen en su cuenta de Twitter en la que le contó a sus seguidores que la canción es número uno en la radio en España, lo que demuestra una vez más que la cantante sigue pegando en el mundo con su música.

Alrededor del tema, muchos se han atrevido a decir que la canción surgió tras la separación de su pareja y que habría sido compuesta para él, debido a la letra.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso”, es una de las frases con las que comienza la canción y que dicen podría haber sido dedicada al deportista, relacionado con rumores de infidelidad.

Hasta el momento, la cantante no ha confirmado que su nuevo tema esté dedicado a su ex y solo espera seguir cosechando éxitos.

De hecho, sobre la canción solamente contó que sus hijos fueron los que se les ocurrió la idea para el videoclip en el que aparece bailando como robot.

Según dijo en el show de Jimmy Fallon, les pidió a sus hijos que cerraran los ojos, escucharan la canción y le dieran ideas para el video y fueron ellos quienes le propusieron el baile del robot, que ahora está en furor en Tik Tok.

Fotos de Shakira en la playa mostrarían cómo está realmente su estado de ánimo tras separación con Piqué

Periodistas del programa El gordo y la flaca captaron a Shakira en su casa en las playas de Cantabria compartiendo con sus hijos y practicando uno de los deportes que más les apasiona, el surfing.

Shakira estuvo hace exactamente un año en esa casa pasando vacaciones con Piqué y ahora lo hace con sus hijos. Su casa en Cantabria es uno de los refugios que tiene con su familia para tener momentos de privacidad y disfrutar del mar.

En las fotografías se ve a Shakira sonriente en su tabla sobre las olas del mar y no parece percatarse de que hay cámaras que la están fotografiando.

También se le ve sentada conversando muy amenamente con su instructor de surfing, así como acompañada con sus hijos en el mar.

De acuerdo con el periodista del programa de variedades, desde que está en Cantabria, Shakira no ha parado de surfear todos los días como una especie de escape ante todo el huracán de noticias que ha producido su separación.

Entre tanto, medios de comunicación españoles publicaron un video de Piqué cenando con una joven rubia y dicen que ella podría ser su nueva pareja.

Tras más de dos semanas de haberse ido de la casa, el programa El gordo y la flaca indicó que el defensor central del Barcelona ya estaría saliendo con otra mujer. Asimismo, compartió un video de la pareja en un elegante restaurante de esa ciudad.

El programa, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que la fuente que les entregó la grabación aseguró que el ibérico y la joven se habían visto en ese mismo establecimiento en varias oportunidades.