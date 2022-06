Ambas estuvieron en un concierto. La cantante ha sido una voz fundamental para alentar la diversidad de género no solo de su hija sino de miles de personas en el mundo.

En fotos: así es Emme, la hija no binaria de JLo

No binaria. Esa es la expresión con la que se identifica la hija de Jlo. El género, como señala la Organización Mundial de la Salud, se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias.

Jlo compartió que este fin de semana, en medio del escenario de la Gala Diamante Azul, organizada por la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles, un equipo profesional de béisbol, Jlo cantó junto con su hija Emme Muñiz. La menor es una de las gemelas que la cantante tuvo en su anterior matrimonio, con el también cantante Marc Anthony.

La cantante usó el lenguaje inclusivo para presentarla. Lo hizo con el pronombre “elle”, que hace referencia al género no binario. “Elle está muy muy ocupade, llena de reservaciones en su agenda y es tan buena, me cuesta mucho cuando Elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socia directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten…”, dijo.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y le pido que cante conmigo todo el tiempo y no lo hace. Así es que esta es una ocasión muy especial”, comenzó diciendo la artista en medio del escenario, recalcando la relevancia de la presentación. De inmediato salió la joven. El auditorio estalló en aplausos.

La revista Elle resaltó que “para la ocasión, la reina del Bronx usó un conjunto de tres piezas verde aqua adornado con plumas, mientras que su hija llevó un set rosa conformado por shorts holgados y una camisa a juego que combinó con un t-shirt negra, sandalias del mismo color y calcetines. Emme complementó su look con una gorra”.

Emme Muñiz interpretó una canción de Christina Perri, A Thousand Years, además de la melodía de Bruce Springsteen, Born in the USA.

¿Qué es el género no binario?

No binarios son aquellas personas que no se sienten hombres o mujeres, es decir, su identidad no está marcada desde la dualidad principal que se sustenta en la mayoría de los escenarios laborales, académicos, sociales, entre otros, según la percepción individual o colectiva.

En segundo lugar, es necesario ahondar sobre la diferencia entre género y sexo, pues son dos variables que aunque podrían llegar a tener un vinculo se discrepan. Para los expertos, el género aborda las actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura asocia al sexo biológico de una persona, según la Asociación Estadounidense de Psicología.

En lo binario, no hay una acomodación lineal entre el sexo de nacimiento y la identidad de género que socialmente se espera; así pasa con otras identidades de la comunidad diversa LGBTQ.