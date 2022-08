¿‘Espanglish’? Shakira reveló en qué idioma suele comunicarse con sus hijos

Shakira ha despertado toda clase de reacciones entre sus fieles seguidores de redes sociales, debido a las diversas situaciones que atraviesa actualmente en su vida personal y laboral. La barranquillera captó la atención de los curiosos con los cambios que vienen a futuro, ya que, supuestamente, sus planes son mudarse a Miami, donde iniciaría de cero junto a sus pequeños hijos.

En medio de las polémicas que surgen en su vida por las acusaciones que hay en su contra por un presunto fraude fiscal, los fanáticos de la colombiana se han centrado en recordar viejos contenidos de su pasado artístico, además de algunos detalles de los aspectos personales que la rodean y la destacan frente a otros famosos.

Uno de estos puntos característicos de la celebridad ha sido su inteligencia, la cual despierta admiración en el público internacional. Su habilidad para aprender y manejar varios idiomas ha hecho que los curiosos se interesen por saber cómo se comunica con sus hijos y si espera que ellos también adquieran estos conocimientos.

Anteriormente, en una entrevista que concedió la cantante durante la promoción de su tema Te felicito, surgió una pregunta relacionada con el idioma en el que hablaba con sus dos hijos, frutos de su relación sentimental con Gerard Piqué. La también bailarina fue clara con su respuesta, aprovechando para explicar la dinámica al momento de dialogar con Sasha y Milan.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el video, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ contó que normalmente suele hablar con sus pequeños en español, pese a que en momentos a ellos les gusta comunicarse en inglés. La artista puntualizó en que los idiomas suelen funcionar en distintas situaciones, por lo que ella implementa las lenguas para facetas específicas.

“¿En qué idioma te comunicas con tus hijos?”, preguntó el entrevistador, a lo que la cantante respondió: “En castellano, la mayor parte del tiempo, pero ellos a veces me hablan en inglés”.

Shakira no dudó en mencionar algo que le incomoda cuando está hablando con sus hijos, y es que les gusta combinar los idiomas. La estrella musical indicó que no le gusta que Milan y Sasha usen el “espanglish”, por lo que evita que ellos caigan en eso al momento de expresarse.

“Intento que no me hablen en ‘espanglish’. O español o en inglés, pero a veces me hacen mezclas porque es lo más cómodo. Es muy curioso para la mente, que ciertas palabras se nos facilitan en cierto idioma más que en otro”, expresó la intérprete, utilizando este espacio para contar una anécdota de su vida con relación a este tema.

“El inglés es un idioma muy técnico y, digamos, que en el estudio de grabación me es mucho más fácil comunicarme en inglés con mis ingenieros. Pero fuera del estudio mi lengua materna demanda, entonces el castellano sobre todo”, mencionó.

La artista pop también fue enfática en el aprendizaje que tuvo con otros idiomas, señalando que todo forma parte de la cultura y del lugar al que viajaba. Shakira se centró en comentar que al querer ir a un lugar, lo primero que hacía era empaparse un poco y tomar parte de esas lenguas para comunicarse más fácil.

En la extensa lista de idiomas que maneja la barranquillera están italiano, castellano, inglés, catalán, francés y portugués. Cada uno tiene su historia, por lo que ha indicado que el último nombrado es considerado su segunda lengua.

“Viajando por distintos países desarrollé un gusto por la cultura y las lenguas siempre son una parte importante de la cultura de cada pueblo”, dijo la celebridad, recordando que empezó a viajar desde que tenía solo 18 años.