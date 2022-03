“Espero que le cierren la cuenta”: Lady Noriega estalla con usuario tras compararla con otra actriz

Lady Noriega es una famosa actriz y cantante reconocida en muchas partes del mundo, en especial Colombia y México. Recientemente, estuvo participando en el programa de cocineros MasterChef Celebrity de RCN y además volvió a los sets de Pasión de Gavilanes 2.

Debido a sus recientes participaciones, la actriz ha sido tendencia en redes sociales; sin embargo, también se desató una polémica debido a que un usuario de redes la comparó con la vedette mexicana Lyn May.

Esto no le cayó muy bien a la artista mexicana que no dudó en responder tajantemente al usuario. “Realmente si yo estuviera así, yo estaría escondida en una finca y yo no vendría a trabajar en medios de comunicación, porque consideraría que no es agradable que me vean”, dijo la artista.

No obstante, la actriz reveló que todo lo ocurrido terminó en una denuncia contra el usuario y señaló que es fundamental respetar a las mujeres.

“Él cree que fue un chiste, él cree que no hizo nada; pero yo ya lo denuncié porque espero que le cierren la cuenta”, indicó Lady Noriega.

Finalmente, Noriega afirmó que le va a dar la orden a su equipo para que estén atentos a las ofensas que pueda recibir, con el objetivo de no dejar pasar ni una y denunciar estas cuentas para que sean cerrados los perfiles.

¿Por qué salió Lady Noriega de MasterChef?

Una nueva jornada de MasterChef se vivió en la noche del martes 15 de marzo en la que se conoció el cuarto eliminado del reality. En el programa el ingrediente protagonista era el café, por lo que los cocineros debían poner a prueba sus habilidades culinarias con preparaciones dulces y saladas.

En el equipo que se encontraba cocinando para defender su lugar estaban: Natalia Ramírez, Lady Noriega, Cristina Campuzano, Ramiro Meneses, Tostao, Pamela y Aco Pérez.

A pesar de que todos intentaron esforzarse al máximo, la eliminada de la noche fue la actriz Lady Noriega, quien no supo entender la cocción de la proteína que estaba preparando, explico el jurado y chef Jorge Rausch.

“Desafortunadamente no entendiste tu proteína, el Ossobuco es una proteína que necesita horas de cocción, el resto del plato estaba bien, me quedo corto en lo que hubiera querido ver de ti, para mí, tu cocinas delicioso, tienes una sazón tremenda... En las competencias no se va el peor, sino el que comete un error”, dijo el chef.

Sobre la misma línea, el chef Christopher Carpentier aseguró que los jurados estaban convencidos de que ella haría parte de los finalistas por las habilidades que había evidenciado. Sin embargo, el error le costó su puesto en el programa.

La actriz colombiana pidió a todos que no la despidieran con tristeza, sino con alegría y que la recordaran de esa misma forma.

Las novedades de Pasión de Gavilanes:

Hace unas semanas se estrenó la segunda temporada del éxito televisivo Pasión de gavilanes. La novela, que cuenta con casi todos los protagonista de la primera vez que salió al aire, se convirtió en tendencia en Latinoamérica rápidamente a través de las redes sociales.

Entre quienes destacan en la producción se encuentra Zharick León, quien en la primera temporada tuvo como gran amor al menor de los hermanos Reyes, y ahora sostendrá un amorío con el hijo mayor de Norma Elizondo y Juan Reyes.

En diálogos con la revista People en Español, Zharick, además de contar que se asombró del protagonismo que tiene su personaje en esta edición, confesó que hace 18 años fue difícil para ella grabar en el llamado Bar Alcalá.

La actriz afirmó que ella, a diferencia de su personaje, es una persona tímida, por lo que bailar y cantar en el bar era “una tortura”.

“A mí cuando me decían toda esta semana vamos a grabar bar, yo sufría como tú no tienes idea. Sufría porque la ropa era cortica, sufría porque eran unos tacones así, sufría porque tenía que bailar encima de la barra que eran 60 centímetros de ancho o quizás menos, sufría porque iba a ser con público, sufría porque el 80 % iban a ser hombres y ellos abajo y yo arriba en minifalda, sufría cuando iban todos los actores”, aseveró.

A pesar de los temores, León admite que, después que las cámaras se encendían, ella entraba en el personaje y el miedo desaparecía. “Pasaba una cosa mágica y es lo que nos sucede a nosotros los actores, que cuando tú te pones el atuendo del personaje, te vistes, te maquillas, ya uno entra como en otro mood mágicamente, entonces ya yo me montaba ahí y a mí ya se me olvidaba todo lo demás. Pero seguía ese pudor, seguía esa pequeña timidez”.