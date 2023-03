“Estamos emocionados”: Lindsay Lohan anuncia que está embarazada

La actriz y cantante estadounidense Lindsay Dee Lohan, reconocida por protagonizar la película de Disney Juego de Gemelas, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 12,4 millones de seguidores, la gran noticia de que está a la espera de su primogénito junto con su esposo Bader Shammas.

En las últimas horas, la famosa actriz hollywoodense sorprendió a sus seguidores con una emotiva foto y un mensaje donde informó sobre su embarazo: “We are blessed and excited! 🙏🤍👶🍼 (¡Estamos bendecidos y emocionados!)”, escribió.

En la publicación se puede ver la imagen de lo que sería un pañalero de bebé color blanco y con un mensaje que decía: “Coming soon” (Muy pronto).

Por otra parte, de acuerdo con el diario The Sun, una fuente aseguró que la actriz se estaba enamorando cada vez más de su pareja y aseguró que la relación se estaba fortaleciendo.

Cabe señalar que Bader Shammas es el actual vicepresidente asistente del banco de inversiones Credit Suisse, en su sede de Dubái, en donde viven juntos desde el 2016.

“Es un tipo legítimo. No es un actor, no está en la industria del entretenimiento, administra fondos para personas de alto patrimonio neto en Credit Suisse”.

Lindsay Lohan y su esposo Bader Shammas. - Foto: Foto tomada de Instagram @lindsaylohan

Después de varios años, Lohan volvió a su vida como actriz y cantante después de los algunos incidentes que tuvo en su vida personal, relacionados con el abuso de drogas, relaciones amorosas tormentosas, un juicio por robo de joyas, entre otras cosas.

La actriz, incluso, tuvo que pagar un tiempo en prisión luego de ser detenida conduciendo en alto estado de alicoramiento mientras violaba su libertad condicional al no acudir a sus clases semanales de educación contra el alcoholismo. Lohan pasó 90 días en el centro penitenciario Century Regional Detention Facility en Lynwood, California.

Además, luego de esto la protagonista de Chicas Pesadas, Lohan pasó tres días en un centro de rehabilitación. No obstante, a pesar de su agitado pasado, Lindsay ha regresado a la música y las cámaras.

LONDON, ENGLAND - APRIL 08: Lindsay Lohan attends the 6th Annual Asian Awards at The Grosvenor House Hotel on April 8, 2016 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images ) - Foto: David M. Benett

Karol G recordó emotivo momento que tuvo al conocer a Rihanna

Karol G estuvo de invitada en el programa de entrevistas de España ‘El Hormiguero’ y contó lo que le dijo Rihanna la primera vez que la conoció. En primer lugar, la paisa no le halla razón a cómo logró interactuar con ella, debido a que siempre la ha visto como un ejemplo a seguir y de las artistas más importantes del planeta.

Sin embargo, agradeció la oportunidad de conocerla. Todo se dio en el marco del Super Bowl de este año, en el cual la barbadense fue la estrella del show de medio tiempo. La antioqueña afirmó que en ese momento ella estaba temblando, por los nervios que sintió al cumplir ese sueño. Fue tan expectante el momento, que antes de saludarla, le ofreció disculpas por estar temblando.

Karol G en El Hormiguero. Foto: Instagram @elhormiguero. - Foto: Foto: Instagram @elhormiguero.

Karol G aseguró que es una gran fanática de Rihanna y destaca su personalidad, a tal punto que ha reflejado en ella ciertas conductas y modos de pensar de la artista.

Por su trayectoria e impacto, Rihanna conocía a la colombiana. Es por eso que, luego de apreciar el cariño que le tenía, le dijo unas palabras que quedaron marcadas para Karol G, las cuales la hicieron llorar. “Me dijo algo que yo traté de contener y no llorar, pero me dijo que le encanta la forma en la que me expreso en las redes sociales. Yo de ella he aprendido a querer mi cuerpo de las diferentes etapas de mi vida como ella en sus diversos momentos de su vida, de cómo ella lo ha defendido y ella me dijo a mí que ella quería su cuerpo por cómo yo me expresaba en las redes sociales y eso me hizo llorar, la amé, fue demasiado especial”, sostuvo.