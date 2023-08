Estas fueron las fuertes palabras del actor Juan Pablo Raba sobre las denuncias de presunto acoso en programa de farándula

Juan Pablo Raba es un actor, productor y presentador bogotano de 46 años de edad que en las últimas horas ha estado en el ojo del huracán por las fuertes declaraciones que hizo Joseline Rodríguez, una actriz venezolana.

Rodríguez en una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Campos mencionó que vivió un incómodo momento con el actor Juan Pablo Raba, pues cuando ingresó a trabajar en un canal de Venezuela, el bogotano le habría preguntado si ella era nueva, si conocía los espacios del canal, a lo que ella siempre dijo que no, por lo que él se habría ofrecido a enseñarle todo el lugar, en especial donde se graban las novelas, pero que pasó algo que ella no se esperaba.

Juan Pablo Raba, actor. | Foto: FilmMagic

“Para entrar a un estudio, tú tienes que abrir una puerta pesada, que es hermética, por el sonido. Entras y quedas en un cuarto que es oscuro y luego si entras al estudio. Bueno, mi amor, cuando yo entré a ese cuarto de estudio, ese hombre me dio contra la pared y quería darme los besos, a meterme mano”, dijo la actriz.

“Yo, como pude, lo empujé. En eso vi que entraron unos camarógrafos. Salgo corriendo, me voy al baño, en donde tenía un ‘locker’ y llego a llorar. Ahí, las vestuaristas me preguntaron qué pasaba y yo les digo, ‘ese hombre, me intentó agarrar y meterme mano’. Ellas me dijeron: ‘Cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti’”.

A lo que concluyó: “A lo mejor Juan Pablo pensó que yo le podía dar los besos o me vio perdida. A lo mejor no fue con la intención de hacerme daño. A mí me pareció horrible, quizá las otras lo hacían, quizás él estaba acostumbrado. Para mí fue una falta de respeto. No sé, no podía”.

Qué dijo Juan Pablo Raba ante la acusación de acoso

Ante toda esta situación, el actor aún no ha pronunciado alguna palabra o dado alguna declaración oficial a través de sus redes sociales, el programa de entretenimiento de Canal Uno, Lo sé Todo, aseguró que se comunicó con el actor para ver si podían hablar algo del tema, pero el actor dijo que no iba a dar entrevistas, que solo iba a hablar cuando estuviera totalmente asesorado por sus abogados.

Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca cumplieron 11 años de casados. Foto: Instagram Juan Pablo Raba. | Foto: Foto: Instagram Juan Pablo Raba.

Ariel Osorio, presentador de este programa narró en vivo en el programa cómo fue la comunicación con el actor: “Él [Juan Pablo Raba] dijo: ‘Yo, en este momento [...] como esto es de una gravedad que involucra tanto mi vida personal, como mi vida laboral, esto va a mis abogados, estamos en un procesos, vamos a construir y emitir un comunicado de prensa oficial’”.

Por su parte, su esposa, Mónica Fonseca a través de un live también dio a entender que en el momento no darán declaración alguna hasta no ver con más claridad toda la situación que se encuentran viviendo.

Juan Pablo Raba afirma que no tendrá más hijos

Puede que el actor esté en el mejor momento de su carrera y aún tenga mucho camino por recorrer junto a grandes estrellas del cine y la televisión mundial, pero tal como le confesó al programa de chismes Lo sé todo, el mejor rol para él y el que más le gusta interpretar es el de papá, pues la vida en familia y su cotidianidad particular le generan una satisfacción difícil de explicar.

“A mí me encanta, con todos sus vaivenes y sus altos y bajos, es algo que disfruto mucho, es el papel de papá, esposo, familia el que más me gusta”, declaró desde su residencia en el país norteamericano, donde también confesó el gran amor y admiración que siente por su esposa Mónica. “Mon es una gran compañera, ya vamos para 12 años de matrimonio y realmente, pues como siempre y en todas las relaciones, con altos y bajos, con momentos, no sé si difíciles sea la palabra, tal vez simplemente situaciones en las que hay que trabajar un poco más”, añadió el actor.

Juan Pablo Raba, actor. | Foto: WireImage