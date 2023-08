¿Qué le pasó a presentador de ‘Lo sé todo’ en la cabeza? Este es su secreto mejor guardado

Sin embargo, en los últimos días, ha sido protagonista de los comentarios de las publicaciones de Instagram del reconocido programa de entretenimiento, pues lleva dos días portando una gorra dentro del set, algo que no es habitual en su vestimenta.

Esto ha generado varios interrogantes en los seguidores del programa, pues consideran extraño que haya cambiado de estilo de un día para otro y se presente con dicho accesorio, con el cual no se le había visto en muchas ocasiones dentro del show .

Según Sanitas, compañía aseguradora y proveedora de salud, “ el implante de pelo debe hacerlo un cirujano y un equipo muy experimentado y de gran destreza, ya que de no ser así son muchos los factores que pueden afectar al éxito de la intervención. Tanto la técnica de extracción de las unidades foliculares como el tratamiento de las mismas antes de ser reimplantadas son fundamentales para lograr la supervivencia del mayor número posible de ellas tanto antes como después de proceder al implante.

¿Es culpa de Elianis Garrido y Mafe Romero?

En medio de un programa en vivo transmitido en el mes de julio, Elianis Garrido reveló que, como muchos famosos, Ariel Osorio también tiene su guardado. “Ni crean que porque es de la casa se lo vamos a esconder, porque aquí en Lo sé todo no se le perdona a nadie”, mencionó el aire la hermosa presentadora.

“Ya lo he enunciado poco a poco en el programa y ahora lo voy a decir de frente, todo es por culpa de Elianis Garrido y Mafe Romero porque ellas todo el tiempo me viven haciendo bullying ”, dijo Ariel ante las cámaras del programa.

Reveló además, que en televisión no se nota mucho debido al registro de las cámaras, pero el presentador sufre de pérdida del cabello: “Después de los 30 uno comienza a sufrir de esa alopecia, yo uso un producto para eso al aire, pero ya se está notando más, entonces para que no se me note, lo único que puedo hacer es eso, operarme la cabeza”, afirmó en entrevista con el programa de entretenimiento.