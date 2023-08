¿No les gustó? Seguidores de ‘Lo sé todo’ reclamaron por recientes cambios del programa

Con el pasar de los años, Lo sé todo se ha convertido en uno de los programas de farándula preferidos por los televidentes. Los presentadores no dudan en hablar de ningún famoso y sus chismes suelen ser replicados por los diferentes medios.

El magacín suele ser aplaudido por los televidentes, pero en los últimos días se ha llevado varias críticas. ¿La razón? Algunos cambios que no han sido vistos con buenos ojos.

El primero ocurrió hace algunos días, cuando se anunció que Mafe Romero no iba más en la producción . Además, Lo sé todo sorprendió esta semana al convertirse en un “desfile de presentadoras”.

Y es que luego de la salida de Mafe han pasado por el set otras famosas como Nanis Ochoa, Daniela Vega y Yailin Cabrera . El hecho no tiene contentos a los espectadores, quienes les piden que no aparezcan más famosas y que “simplemente busquen un reemplazo detrás de cámaras”.

Los comentarios no se han hecho esperar e incluso varios han afirmado que con Ariel Osorio y Elianis Garrido sería suficiente.

“Yo creo que lo mejor es no tener más presentadores”; “Eso es lo que me gusta de Ariel, que nunca falta al programa”; “Por favor, no hagan más audiciones en vivo y en directo”, y “Cuando encuentren a la presentadora, entonces sí la muestran frente a las cámaras”, han sido algunos comentarios que han aparecido en las diferentes redes sociales.