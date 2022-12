Mafe Romero de ‘Lo sé todo’ se operó los senos gracias a Agmeth Escaf

Las amistades entre luminarias de la farándula nacional siempre dan de qué hablar, ya sea porque se dejan ver en eventos muy exclusivos o en viajes de ensueño que solo ellos se pueden dar, pero también por algunas infidencias que nadie se imaginaría que pueden llegar a suceder, pero que terminan siendo anécdotas, muy alegres para unos y muy lamentables para otros, dejando todo un derrotero de historias por contar.

Una de estas amistades que está en boca de todos durante las últimas horas es la de la presentadora de Lo sé todo Mafe Romero y el ahora representante a la Cámara Agmeth Escaf, quien hizo parte de los medios de comunicación por varias décadas y ahora le está apostando a la política representando a la costa Caribe, específicamente al departamento del Atlántico.

Las habladurías empezaron porque Mafe Romero dio detalles de la relación laboral y amistosa que tiene con Escaf desde que trabajaron juntos en el programa ‘Feliz día’ de Telecaribe y allí la barranquillera tenía que compartir set con otras colegas de mayor edad, lo que hacía ver la notoria diferencia en apariencia física que tenía Romero con respecto a sus compañeras, quienes parecían de mucha más edad que ella, quien siempre ha tenido un rostro muy angelical y una voz muy juvenil.

“Estuve haciendo Feliz día. Te podrás imaginar ese hombre (Escaf) luchando con cinco mujeres. Venía yo de hacer programas infantiles, entré yo a un programa más adulto… Pasó algo chistoso con él. Yo siempre he sido muy chiquita. Tengo 31 y parezco de 25. Cuando eso no tenía la cirugía (de nariz). Un día Agmeth me dijo: ‘Mafe, hay que hacer algo’”, relató la presentadora en conversación con Diva Rebeca, personaje creado por el periodista y activista LGTBIQ+ Ómar Vásquez.

Agmeth, según cuenta Romero, se fue con toda al momento de aconsejar a la barranquillera y le hizo una insinuación netamente profesional que tenía que ver con la modificación de su cuerpo, asunto que ella escuchó atentamente. “Te estás viendo muy niña en comparación a tus otras compañeras. Yo te recomiendo, tenlo como opción de operarte los senos”, fueron las palabras de Escaf contadas por la propia Mafe en su entrevista, asunto que alarmó de inmediato a Diva Rebeca, quien le indaga más a la presentadora sobre cómo es algo bueno que alguien haga ese tipo de recomendaciones.

“Fue lo mejor que pude haber hecho… A él le debo el haberme operado los senos. Él fue el que me metió esa idea. Y ese diciembre de 2016 me operé. Lo sufrí porque me dolió mucho”, añadió la barranquillera sin mostrar ningún tipo de disgusto o malestar a la hora de recibir este tipo de mensajes en un ambiente laboral, más en la industria del entretenimiento donde las mujeres han sido sexualizadas por décadas y apenas en los últimos años se ha visibilizado esta problemática.

Mafe no solo se operó los senos, también hizo lo propio con su nariz y su apariencia por fin logró ser la deseada para seguir cosechando éxitos en su carrera, que ahora la tiene en Bogotá trabajando junto a Elianis Garrido y Ariel Osorio en el canal Uno. Además, Romero también fue indagada sobre las cirugías plásticas y su respuesta fue contundente: “si la ciencia se inventó y está hecha para mejorar la calidad humana, úsela. Y si eso le va a ayudar a usted a verse y sentirse mejor, úsela. Ya otra cosa es cuando se vuelven obsesivas”.

Por otro lado, Mafe atinó a decir que no votó por Agmeth no porque no lo quisiera apoyar en su nueva vida política, sino porque ha sido una “mala ciudadana”. “Nunca en mi vida había votado. ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿Este año? Fui muy mala ciudadana. Regáñenme. Díganme lo que quieran, el día que fui a votar mis amigas me tomaron fotos e hicimos plan de ir a votar”, declaró la presentadora.