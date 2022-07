Mafe Romero, presentadora colombiana, habló del ataque de celos del que fue víctima

Mafe Romero se robó las miradas de miles de personas en redes sociales con su llegada a los medios colombianos, donde abrió paso a una trayectoria como presentadora de entretenimiento. La joven cautivó con su talento frente a las cámaras cuando formó parte del equipo de ‘La Movida’, formato transmitido en 2019 por el Canal RCN.

Actualmente, la colombiana es una de las conductoras del programa ‘Lo sé todo’, donde comparte set con Elianis Garrido y Ariel Osorio. Allí ha logrado darse a conocer más y exponer una incómoda situación de la que fue víctima semanas atrás.

Romero aprovechó el espacio televisivo para relatar que el 23 de junio quedó en medio de un ataque por parte de una extraña mujer, la cual, aparentemente, la estaba celando con su marido. La famosa afirmó que no conocía a esta persona, por lo que al inicio creyó que se trataba de una broma.

El videoclip del incidente tomó fuerza en las plataformas digitales, despertando la curiosidad de varios usuarios, quienes no sabían si se trataba de un contenido real o de un montaje. Ante las preguntas que surgieron en estos escenarios virtuales, la conductora de entretenimiento decidió romper el silencio y pronunciarse al respecto, aclarando cómo había pasado todo.

Mafe Romero utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse a lo que sucedió aquel día, detallando que este acontecimiento la tomó por sorpresa cuando iba llegando a su lugar de trabajo. En un video que fue grabado en el lugar, se puede observar cómo la mujer la insulta, la ofende con gritos y le termina tirando el celular al piso.

La presentadora subió una serie de historias en las que afirmó que esta situación “no fue show suyo” y tampoco estaba planeado. De hecho, la colombiana ha sido enfática en que “pensó que se trataba de una cámara escondida” o alguna broma, pues ella no sabe ni siquiera de qué hablaba aquella mujer.

“Lo vuelvo a ver y me vuelvo a reír. Yo pensé que hasta era una cámara escondida, yo miraba a la señora y decía: ‘Diablos, señora, cálmese’. Me daba mucha risa y me dio mucha risa porque qué mala actriz, o sea, hubieran buscado una mejor actriz porque terminar diciéndome: “eres muy bonita”, como que no”, mencionó la famosa en su contenido, afirmando que seguía esperando las fotos, los chats y las pruebas en su contra por el supuesto amorío que ella tenía con el hombre.

“Sigo esperando, no fue show mío, no pagué para que me hicieran un show para ganar seguidores (…) Tengan mucho cuidado por cómo replican los contenidos”, agregó Romero, señalando que era muy delicada esta forma de actuar, teniendo en cuenta que le rompieron el celular y la insultaron sin motivo.

La celebridad sincelejana fue clara con que estas cosas tenían consecuencias, por lo que pedía discreción con la forma en la que se tocaba el tema. No obstante, quiso agradecer a las personas que se preocuparon por ella y le pidieron “tener cuidado”, así como lo hizo Garrido en el programa, puesto que no se sabe qué otra reacción llegue a tener la mujer del ataque.

Por el momento, la presentadora aseguró que el video y el contenido están bajo el poder de las autoridades respectivas, además que ya está adelantando un proceso con sus abogados. Para finalizar la grabación, quiso dejar claro que una vez sepa cómo avanza la situación, informará todo a través de un comunicado oficial.

Varias personas han reaccionado a esta incómoda experiencia, expresando la impotencia que sienten al ver los malos tratos de la mujer. Algunos curiosos aseguraron que le hubieran respondido a la persona con “una cachetada” o la hubieran frenado por esta clase de espectáculos en público.