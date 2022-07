“Retrógrados”: Johanna Fadul, indignada por multa que recibió en México

Johanna Fadul ha sido protagonista de diversas noticias en redes sociales, debido a los contenidos que suele publicar en sus redes sociales. La celebridad, que brilló en los medios internacionales con su papel en Sin Senos Sí Hay Paraíso, se ha destacado por las revelaciones que hace en sus cuentas oficiales, donde suele defenderse de las críticas y ataques de los haters.

La actriz, que dio su opinión pública tras el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, volvió a llamar la atención de los curiosos en las plataformas digitales con un inesperado post, donde manifestaba su molestia e inconformidad por una amonestación que le pusieron en México.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la artista, una publicación fue el medio para expresar la incomodidad que sentía por una multa que le dieron en el país latino por sus mascotas. La colombiana afirmó que en México, donde se mudó en compañía de Juanse Quintero, “era unos retrógrados” con los animales, debido a la justificación que le dieron.

Según relató Fadul en la publicación, todo este incidente ocurrió por llevar “sueltas” a sus perritas, sin correa, dentro del condominio en el que se encontraban. Los mexicanos no vieron esta conducta como algo permitido y le pusieron una multa elevada.

“Soy demasiado feliz. Soy bendecida y afortunada y…completen la frase jajaja. Pero algo que me tiene ATERRADA de aquí de México es lo RETRÓGRADOS que son con los animales. En muchos sectores de la ciudad se quedaron en la época de la esclavitud. Me aterra y no logro acostumbrarme a salir con mis perras SUELTAS SIN CORREA”, escribió Johanna en el pie de foto del post, donde sumó más de 20.000 likes de sus seguidores.

En medio de su desconocimiento, la artista optó por llevar a sus mascotas de la misma manera que suele llevarlas en Colombia, por lo que no le vio problema alguno tras enseñarles a andar cerca de ella. La colombiana detalló que desde muy pequeñas las educó para no tener que ponerles arnés o collares que las lastimaran.

“Yo desde bebés les enseñé a andar sin correa, ni collar ni arnés, ni nada que se le parezca. Por salir con ellas dentro del condominio, “sueltas”, me clavaron una multa de cinco mil pesos mexicanos (1.025.000 de pesos colombianos o 248 dólares) para que me entiendan. Unas perritas que son demasiado educadas y bien portadas”, agregó la celebridad en su texto, expresando lo asombrada que estaba por la situación que tuvo.

No obstante, en este espacio digital también quiso dar conclusiones que había sacado de esta experiencia y dejó claro que en su perspectiva también debía adaptarse a las respectivas normas que manejaba cada país con distintos temas.

“Conclusión: 1. Adaptarme a las normas del país y 2. Hey, señores mexicanos, ya es hora de evolucionar y ser más abiertos con el trato a los animales”, finalizó sus declaraciones al respecto.

En la imagen se puede apreciar a Johanna Fadul cargando a sus perritas Pomerania, las cuales ha cuidado desde hace bastante tiempo. Aunque no siguió hablando del tema, los curiosos aprovecharon para dar sus opiniones, apoyándola y respaldándola por lo que vivió.

“El problema no son tus perritos, son los de los otros”, “Soy mexicana y NO TENEMOS CULTURA, AMOR, TRATO Y RESPETO HACIA LOS ANIMALES Y EMPIEZA DESDE SU EDUCACIÓN”, “Lástima lo que te pasó con tus bebés”, entre otros comentarios.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y algunos usuarios la atacaron por referirse de tal manera a los mexicanos, además de “no respetar las normas respectivas”.

“Nada de retrógrados, mija. Ustedes tienen problemas con respetar las reglas”, “La única retrógrada es usted que con tanto animal en la calle quiere sacarle cría a un animal”, “Ahora deberían meterle otra multa más grande para que amarre la lengua”, “Debe respetar las normas”.