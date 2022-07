¿Elianis Garrido está embarazada? La presentadora aclaró el rumor

Después de su boda “secreta”, la presentadora y exprotagonista de novela, Elianis Garrido tuvo una entrevista en el programa Lo sé todo, emitido por el Canal 1, donde además de contar detalles sobre su boda, también aprovechó para aclarar los rumores sobre su supuesto embarazo.

En su intervención comenzó contando que se comprometió en abril y se casó este último fin de semana en Barranquilla, ciudad natal de la presentadora, y según las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, la boda fue en medio de la playa.

“El 8 de abril, en Isla mujeres, México. Fue tan íntimo que estábamos los dos solos. Había una fotógrafa que se hizo pasar como parte del restaurante, pero era contratada por él y solo nosotros tenemos esas fotos”, confirmó Garrido con respecto a su compromiso, indicando que a pesar de ser sorpresa, Álvaro Navarro, su ahora esposo, arregló todo para inmortalizar el momento.

“Volvimos y yo pensé que iba a hacer como dentro de un año, pero él me dijo que organizáramos. Lo charlamos porque uno le da muchas vueltas, y después se arrepiente, algo pasa, el diablo es puerco”, continuó agregando la presentadora sobre sus expectativas y el porqué se casó en tan poco tiempo.

Respecto a los rumores de embarazo, afirmó que tenía muchas ganas de aclarar que no era cierto, y confirmó que no se había casado porque estuviera esperando su primogénito, aunque indicó que sí quiere ser mamá.

“Ese es otro chisme que hay y lo voy a aclarar por la paz mental de mi abuela Blanca, que me está viendo... Yo no estoy embarazada ni me casé por eso. No es necesario estarlo para tomar una decisión que para muchos es apresurada, pero para nosotros es tomada con conciencia y desde el respeto”, afirmó la exprotagonista de novela.

Y agregó: “Si Dios lo decide, todos saben que yo quiero ser mamá. No lo estamos buscando porque tenemos mucho trabajo”, recalcando que aunque estaba dentro de sus planes tener un hijo, espera que sea en el momento indicado.

Por el momento, de la boda se han conocido varias imágenes, pero la primera en revelarlo todo fue la misma Elianis, quien por medio de sus redes sociales compartió fotografías del evento al lado del mar. Dicho abrebocas muestra que, al parecer, fue una celebración familiar.

“Dije que sí‼️ Que la vida nos alcance para cumplir todos nuestros sueños, juntos. Esposo. Gracias por cambiarme la forma de ver el mundo”, posteó la presentadora en su cuenta oficial de instagram, junto a una foto con su ahora esposo y un vestido blanco de ensueño.

La boda estuvo acompañada de una buena parranda de la cual algunos de los invitados compartieron videos y mostraron que Elianis estaba enamorada y feliz.

Se ve muy alegre con un vestido blanco y unos particulares zapatos verdes, celebrando junto a su esposo, el empresario Álvaro Navarro, quien usó un traje azul una camisa blanca abierta hasta la altura del abdomen y gafas de sol para disfrutar del atardecer.

Ella se ve abrazada junto a su esposo, y en algunas imágenes también se pueden visualizar detalles como la ceremonia, el anillo y el ramo de flores junto a un fondo con un paisaje digno de una postal.