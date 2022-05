El día en que a Elianis Garrido se le apareció su ángel de la guarda

Conformen pasan los años y se afianza su carrera, cada vez se conocen más detalles de la vida y carrera de la talentosa presentadora artista barranquillera, Elianis Garrido, quien en otras épocas fue participante del reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2012 y se hizo famosa por ser expulsada tras agredir a otro concursante.

Elianis, quien es bailarina, modelo, porrista y actualmente presentadora del programa ‘Lo Se Todo’ de Canal Uno; abrió recientemente las puertas de su vida privada, reveló detalles de la crisis que tuvo hace algunos meses y contó cómo hizo para recuperarse y salir adelante para posicionarse hoy en día como una profesional talentosa.

En entrevista con la Diva Rebeca, en el canal del Youtuber Omar Vásquez (@SoyOmarVasquez), quien también participó del reality de ‘Protagonistas’, la artista barranquillera habló sobre lo que pasó en ese concurso, de su vida amorosa, aclaró que no es homofóbica y contó la experiencia del día en que vio a su “ángel de la guarda”.

Esta talentosa mujer contó que en ese entonces ”estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, andaba con una depresión asesina” y que no sabe si lo que pasó fue producto “del mal uso de las pastillas antidepresivas o el mal uso del licor en mi diario vivir o de pronto fue una alucinación”.

“Estaba en mi casa solita y cocinando y se me apareció un niño rubio, me privé. En ese momento él niño me dijo ‘no llores más’ y por la impresión me desmayé y me partí la cabeza (...) eran como las cinco de la tarde cuando eso pasó”, explicó en la entrevista.

Después de esto, Elianis contó que “mucho tiempo después, en la búsqueda de mi camino espiritual, me dijo una vez alguien que quizás fue mi ángel de la guarda”. Hoy en día, a sus 34 años, asegura que logró reconciliarse consigo misma y se siente muy orgullosa de lo que ha logrado hasta el momento en su vida personal y profesional.

En su conversación con Diva Rebeca, la bailarina barranquillera recordó que no fue fácil superar toda la polémica en la que se vio envuelta tras su expulsión de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y recordó que muchas veces hay que lidiar con “luchas internas” que la gente no conoce y simplemente se dejan llevar por el ánimo de criticar.

“Algunas veces tenemos que enfrentar esas batallas dentro de nosotros, que no sabemos de dónde vienen y simplemente las exteriorizamos de una forma que no es la correcta. Detrás de cada éxito, también están las veces que fracasamos en relaciones amorosas, familiares o amistades; que dejan ese dolor, que muchos no conocen”, agregó.

Elianis Garrido aprovechó para traer a colación lo sucedido con Óscar Naranjo, el concursante al que agredió en 2010, durante el concurso de actuación de RCN Televisión; y aseguró que no es una persona homofóbica. También dijo que si pudiera devolver el tiempo, iría hasta ese momento para evitar que cometiera ese error.

“La gente creyó que mi problema con Óscar fue por su inclinación sexual y eso fue lo que menos tuvo que ver. Dentro de los defectos que tengo que son muchos, no está el ser homofóbica, ni transfóbica. Yo soy una trans”, dijo esta artista.

La barranquillera dijo que ese hecho, el cual reconoce que estuvo mal, le ha costado muchas lágrimas y rechazos desde entonces en su carrera profesional. También resaltó que en ocasiones se hacen cosas sin pensar y producto de la inmadurez del momento.

Recientemente esta joven fue noticia, luego de que mucho se especulara sobre la nueva pareja de la presentadora y en unas fotos que rondaron las redes sociales durante el mes de abril, se revelara quien al parecer es su nuevo amor.

En el perfil oficial de Instagram de Flavia Dos Santos, quien se reunió en México con varias celebridades colombianas, incluida Garrido, se puede ver que un hombre sostiene en sus piernas a la bella modelo colombiana.

Según la publicación de Dos Santos, se trataría de Álvaro Navarro, ya que lo etiquetó en la instantánea que puso a hablar al mundo de la farándula sobre esta supuesta nueva pareja. Aunque Elianis ya había confirmado semanas atrás que tenía un nuevo amor, se desconocía la identidad del mismo y al parecer, sin querer, Flavia lo habría dado a conocer a la opinión pública.