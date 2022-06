Las redes estallan en contra de Elianis Garrido tras la elección de Gustavo Petro

Este domingo 19 de junio fue electo Gustavo Petro como presidente de la República para el periodo 2022-2026, la decisión, como era de esperarse, generó diferentes comentarios y las personalidades de la farándula no fueron ajenas a este tema.

La presentadora Elianis Garrido escribió en Twitter su opinión luego de la elección de Gustavo Petro, la cual le generó muchas críticas. “No sabía que tenía tanta gente cruel en mi Instagram y Twitter. Hace 4 años ganaron y miren todooo lo qué pasó, denle la oportunidad a otra visión. Creí que después de los resultados, cambiaría el asunto pero se está poniendo turbio... menos mal que hablaban desde el amor”, escribió la barranquillera.

No sabía que tenía tanta gente cruel en mi IG y Tw!! Hace 4 años ganaron y miren todooo lo qué pasó !..denle la oportunidad a otra visión!.. Creí que después de los resultados , cambiaría el asunto pero se está poniendo turbio .. menos mal que hablaban desde el amor . — Elianis Garrido (@ELIANISGARRIDO) June 19, 2022

Elianis también envió un mensaje, señalando su respeto por las diferentes opiniones, pero manifestó su molestia porque no respetaron la de ella. “A nadie le impongo mi opinión. Tampoco permito que nadie me imponga la suya. Somos mentes libres, todos con capacidades distintas, percepciones distintas. Pero en Twitter muchos se creen con verdad absoluta . El ÚNICO Perfecto ha sido JESÚS”.

En su cuenta de Instagram, en la cual tiene 6 millones de seguidores, Elianis Garrido publicó, en una de sus historias, otro mensaje para sus críticos. “Creo que hoy me dejarán de seguir muchos, y eso que no hice campaña por nadie. Pero mis convicciones son mías, y a mí no me pagaron ni por historias, ni por reels. Dejen de pelear por política. El país merece otra opción. Punto”.

Garrido también pidió respeto por sus opiniones, y señaló que no se puede calificar a nadie como de bruto o ineptos, por pensar diferente, además del calificativo de guerrillero, solo por tener otra opinión, además dio el consejo de dejar de seguir a esas personas que opinan diferente, para evitar esas discusiones en redes sociales.

La presentadora aprovechó la polémica que se generó por sus opiniones políticas, para enviar una invitación para la protección de animales. “Ya que hay muchos insultándome, descubriendo mi perfi , aprovecho pa enviar un mensaje MUY importante: #AdoptaNOCompres y apoya las fundaciones que rescatan peluditos en tu ciudad o municipio! Ellos no pueden votar. Pero si los Botan”.

“Nos guste a muchos o no, Gustavo Petro es el nuevo presidente”

De acuerdo con el preconteo oficial de la Registraduría, el líder de la izquierda reemplazará al presidente Iván Duque desde el próximo 7 de agosto, luego de quedarse con el 50,44 % de la votación, proveniente de más de 11,2 millones de votos. Rodolfo Hernández, su contendor, obtuvo 10,5 millones de votos, o 47,31 % de la votación total.

“Las elecciones mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una, no dos. Y para que sea una, en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor”, explicó Petro en medio de su primer discurso como presidente electo de Colombia.

Por su parte, Egan Bernal, quien desde abril de este año se mostró en contra de Petro, dando su apoyo, primero al excandidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, y luego a Rodolfo Hernández en segunda vuelta, señaló que es momento de mostrar respeto por las diferencias y empezó dando el ejemplo al enviar un mensaje de compañerismo y diplomacia en el que reconoció el triunfo de Petro estas elecciones.

“Nos guste a muchos o no, Gustavo Petro es nuestro nuevo presidente, respeto total por cada persona que votó por él (esto es democracia). Va a tener gran responsabilidad con cada uno de ellos y los más de 10 millones que estuvimos en contra. Espero demuestre que estábamos equivocados”, escribió Bernal en su cuenta de Twitter.

Pdta. Ningún rencor con nadie, entiendo el desespero social y por lo tanto lo mediático que iba a ser cada Mensaje. Yo también quiero ver grande a mi país y aunque en política pensemos diferente con algunos. Trabajo cada día por engrandecerla aún más 🇨🇴 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 20, 2022

Luego añadió que no tiene rencor hacia nadie y espera que las personas que le dedicaron algún mensaje de odio puedan pensar de la misma forma.