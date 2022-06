“El Caribe le cumplió al país, le cumplió al cambio”, Nicolás Petro celebró el triunfo de su padre

Luego del triunfo de Gustavo Petro en las urnas, varios de los que más han celebrado que haya sido elegido como nuevo presidente de los colombianos ha sido su familia, quienes ahora tendrán un rol más protagónico con el nuevo mandato.

Uno de ellos es Nicolás Petro, uno de los hijos del líder del Pacto Histórico, quien celebró el triunfo. “¡Muy buenos días! Aún no lo puedo creer, ha sido un camino largo y lleno de sufrimiento. El Caribe le cumplió al país, le cumplió al cambio. Te quiero mucho Barranquilla. Te quiero mucho Ciénaga de Oro”, señaló el diputado del Atlántico.

Y es que el Caribe fue determinante para la victoria del gobernante de izquierda. Generalmente, esa es una región que resulta indispensable para quien aspira llegar al poder. Esta vez allí obtuvo la victoria Petro, una plaza que no había logrado conquistar hasta estas elecciones.

En Atlántico, por ejemplo, Petro obtuvo el 67,06 % con 672.832 votos; mientras que el ingeniero logró el 31,35 % con 314.551 votos. En Bolívar Petro tuvo el 60.88 % y el exalcalde de Bucaramanga 37,28 %. En el Cesar se redujo a 53 % para Petro y 45,51 % para el ingeniero. En Córdoba, Petro obtuvo el 61,08 % y Hernández 37,31 %. Sucre 64,07 % para Petro y 34,34 % para el ingeniero y en La Guajira 64,56 % para el líder del Pacto Histórico y 33,73 % para Rodolfo.

Petro sabía desde el inició de la contienda electoral que la costa, especialmente ciudades capitales como Barranquilla, eran determinantes. Uno de sus primeros eventos de campaña, incluso previo a la inscripción de candidatos, fue una tarima en forma de P en esa ciudad. En esa ocasión Nicolás también fue fundamental para la organización.

Nicolás Petro es uno de los hijos mayores del presidente electo y quien más le ha seguido sus pasos en política. Actualmente, es diputado por el Atlántico y hay quienes ya se preguntan si deberá dejar su cargo por la nueva responsabilidad de su padre.

Nació de la relación que tuvo Petro con Katya Burgos. Aunque sus hermanos nacieron de otros matrimonios de su padre, han logrado tener una familia unida y todos se consideran como si fueran hermanos de los mismos padres.

El papel de la costa Caribe fue tan determinante en esta campaña para Petro que se generó una gran polémica sobre si realmente el nuevo presidente nació en Ciénaga de Oro (Córdoba), un hecho que a pesar de que su familia lo reafirma, las revelaciones del senador Jorge Enrique Robledo dejaron una gran duda.

El líder de Dignidad publicó el acta de nacimiento, la cédula y videos del candidato donde reconoce que su registro está en Zipaquirá, Cundinamarca, donde Petro ha reconocido que vivió desde pequeño, a pesar de que se mantiene en que realmente es costeño.

Gustavo Petro Sierra, el padre del nuevo mandatario, lo reafirmó a SEMANA. “Los Petro somos de aquí, no somos de Zipaquirá. Pero en este caso especial de Gustavo, yo me fui a estudiar a Bogotá, allá me casé y en unas vacaciones que estuve aquí en Ciénaga de Oro mi esposa lo tuvo, tuvo el hijo en Ciénaga de Oro”, dijo en entrevista el padre de Petro.

También fue crucial el papel de Verónica Alcocer, la esposa de Petro, que con su espontaneidad caribeña logró mostrarse como nunca antes en esta campaña. A pesar de que generó polémica en algún momento algunas de sus declaraciones, por ejemplo, las conocidas contra las periodistas mujeres del país, reveladas por los ‘petrovideos’, Alcocer fue fundamental para darle un toque más humano a Petro. Salió en medios de comunicación bailando, en los recorridos de campaña también se le vio alegre con la ciudadanía y su estilo cautivó a gran parte de los votantes.

Petro prometió varias ayudas para el Caribe a lo largo de la campaña y muchas personas están esperando y confiando en que el nuevo mandatario pueda ayudarles en varios aspectos. Ahora el reto será cumplirles y que no queden en promesas incumplidas.