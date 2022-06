Así reaccionaron los congresistas del Atlántico a la victoria de Gustavo Petro

Gustavo Francisco Petro Urrego fue elegido como sucesor de Iván Duque, tras ganar la segunda contienda electoral frente al candidato del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández.

En el departamento de Atlántico el presidente electo se impuso con 672.832 Votos (67,06 %) contra 314.551 Votos (31,35 %) de su contrincante. Petro ganó en 17 municipios y en Barranquilla. Por su parte, Hernández obtuvo la mayor votación en los cinco municipios restantes.

1. Barranquilla: Gustavo Petro, 358.785 votos y Rodolfo Hernández, 190.945.

2. Puerto Colombia: Gustavo Petro, 13.199 votos y Rodolfo Hernández, 6.922.

3. Polonuevo: Gustavo Petro, 6.360 votos y Rodolfo Hernández, 1.744.

4. Ponedera: Gustavo Petro, 5.345 votos y Rodolfo Hernández, 3.271.

5. Baranoa: Gustavo Petro, 20.558 votos y Rodolfo Hernández, 8.022.

6. Palmar de Varela: Gustavo Petro, 9.138 votos y Rodolfo Hernández, 2.401.

7. Piojó: Gustavo Petro, 1.751 votos y Rodolfo Hernández, 894.

8. ampo De la Cruz: Gustavo Petro, 3.842 votos y Rodolfo Hernández, 5.084.

9. Candelaria: Gustavo Petro, 2.955 votos y Rodolfo Hernández, 3.097.

10. Galapa: Gustavo Petro, 15.986 votos y Rodolfo Hernández, 4.318.

11. Juan de Acosta: Gustavo Petro, 4.458 votos y Rodolfo Hernández, 4.201.

12. Luruaco: Gustavo Petro, 5.249 votos y Rodolfo Hernández, 5.182.

13. Malambo: Gustavo Petro, 34.109 votos y Rodolfo Hernández, 8.497.

14. Manatí: Gustavo Petro, 2.817 votos y Rodolfo Hernández, 3.670.

15. Soledad: Gustavo Petro, 123.250 votos y Rodolfo Hernández, 34.641.

16. Suan: Gustavo Petro, 2.265 votos y Rodolfo Hernández, 2.600.

17. Tubará: Gustavo Petro, 4.040 votos y Rodolfo Hernández, 1.768.

18. Usiacurí, Gustavo Petro, 3.112 votos y Rodolfo Hernández, 1.415.

19. Sabanagrande: Gustavo Petro, 10.097 votos y Rodolfo Hernández, 3.340.

20. Sabanalarga: Gustavo Petro, 26.866 votos y Rodolfo Hernández, 11.954.

21. Santa Lucía: Gustavo Petro, 2.188 votos y Rodolfo Hernández, 3.532.

22. Santo Tomás: Gustavo Petro, 10.899 votos y Rodolfo Hernández, 3.113.

23. Repelón: Gustavo Petro, 5.563 votos y Rodolfo Hernández, 3.940.

Luego de conocerse los resultados, la representante a la Cámara por el departamento, Martha Villalba, se mostró “contenta” asegurando que el mensaje de los atlanticenses fue contundente. Asimismo, dijo que el próximo presidente debe atender los requerimientos y las necesidades no solo del departamento sino de la región caribe.

“Tenemos presidente. Felicidades Gustavo Petro por este triunfo. Tienes una responsabilidad muy grande de unir a este país y sacar adelante grandes reformas que Colombia necesita. Cuentas con mi apoyo. Ganó el amor y la esperanza”, publicó en su primer trino.

"La democracia también ganó!"

Minutos después, dijo que estaba ”contenta por la participación histórica en estas elecciones. El pueblo colombiano se manifestó en las urnas masivamente como debe ser. La democracia también ganó”.

Por su parte, el congresista César Lourdy, quien desde un primer momento dio a conocer su apoyo a Federico Gutiérrez, trinó en sus redes sociales: “La democracia en manos de todos los colombianos ha decidido. La ciudadanía ha elegido a Gustavo Petro como nuevo presidente de este país. Le deseamos éxitos y hacemos votos para que Colombia en sus manos esté unida y se encamine al porvenir”. Dos horas después, aseguró que “sin duda ganaron Roy Barreras y Armando Benedetti”.

La democracia en manos de todos los colombianos ha decidido. La ciudadanía ha elegido a Gustavo Petro como nuevo presidente de este país. Le deseamos éxitos y hacemos votos para que Colombia en sus manos esté unida y se encamine al porvenir.

El senador del Partido Centro Democrático, Carlos Meisel, se pronunció una sola vez en su cuenta de Twitter indicando: “Petro, yo no sufro de vanidades. Aquí me tiene a favor para todo lo bueno que tenga que dar y aquí me tiene también en contra para todo lo malo que quiera proponer. Saludos y aceptamos su triunfo”.

Petro, @petrogustavo yo no sufro de vanidades.

Aquí me tiene a favor para todo lo bueno que tenga que dar y aquí me tiene también en contra para todo lo malo que quiera proponer.

Saludos y aceptamos su triunfo.

Por el Partido Liberal, el senador Mauricio Gómez Amín también reconoció la victoria de Gustavo Petro y por medio de un mensaje dijo que desde el Senado “seré un fiel defensor de los intereses colectivos de los colombianos, Espero del nuevo presidente, respeto y apego a la constitución del 91″.

Acato como demócrata el resultado que da como presidente electo a Gustavo Petro. Desde el Senado seré un fiel defensor de los intereses colectivos de los colombianos. Espero del nuevo Pdte respeto y apego a la constitución del 91. ¡Éxitos en su gestión por el bien del país!

El congresista José Amar Sepúlveda, quien se desempeña como Representante a la Cámara con el Partido Cambio Radical, afirmó: ”Los colombianos somos resilientes, trabajadores y respetuosos de la democracia. Por eso seguiremos trabajando juntos por nuestro país para que con este nuevo gobierno sigamos creciendo en lo social y en lo económico. No más polarización y a sacar el país adelante entre todos”.

Los colombianos somos resilientes, trabajadores y respetuosos de la democracia. Por eso seguiremos trabajando juntos por nuestro país para que con este nuevo gobierno sigamos creciendo en lo social y en lo económico. No más polarización y a sacar el país adelante entre todos!!

Finalmente, otro de los senadores que también se mostró activo en las campañas presidenciales es Efraín Cepeda, quien después de conocerse los resultados destacó, entre otras cosas, la participación democrática en esta segunda contienda.

“Hoy se alcanzó un porcentaje histórico de participación en una elección presidencial, 57,88 %, lo que se traduce en un fortalecimiento de nuestra democracia. En respeto a la misma, reconocemos la elección de Gustavo Petro como Presidente de Colombia”.