Video: ¿por qué Elianis Garrido no invitó a sus compañeros a su matrimonio? Esto respondió

Elianis Garrido, la reconocida presentadora del programa de chismes del Canal Uno, Lo Sé Todo, contrajo matrimonio con el empresario Álvaro Navarro, el pasado fin de semana en la playa, de manera secreta, pues poco se sabía del compromiso.

La boda se llevó a cabo en Barranquilla, de donde es oriunda, y según afirmó en su cuenta de Instagram, fue como ella lo deseaba, “inolvidable”. Asimismo, en el programa, aclaró todo respecto a un supuesto embarazo.

Garrido dijo: “Ese es otro chisme que hay y lo voy a aclarar por la paz mental de mi abuela Blanca, que me está viendo. Yo no estoy embarazada ni me casé por eso. No es necesario estarlo para tomar una decisión que para muchos es apresurada, pero para nosotros es tomada con conciencia y desde el respeto”.

Asimismo, sus compañeros de set, Mafe Romero y Ariel Osorio, le cuestionaron el no haberlos invitado a su matrimonio, ni a la productora del reality en el que Elianis saltó a la fama, Analía Michelengeli, quien le dijo: “A ver, querida hija mía, putativa, yo estoy en tono pastel porque yo creía que iba a ser invitada a una boda en la playa, pero evidentemente me han dejado afuera también. Vestida y alborotada”.

Entre tanto, Mafe intervino con una frase muy utilizada en la costa caribe colombiana que reza: “¿Cómo te quedó el ojo, niña?”, mientras que Elianis se reía haciendo evidente que estaba realmente avergonzada de no haberlos invitado, sin embargo, pidió la palabra en medio de los reclamos de sus allegados compañeros.

Analía continuó diciendo: “Yo creo que si Elianis quería barrer contigo Mafe, contigo Ariel, conmigo, con la patrona en el Máster, con toda la audiencia de Lo Sé Todo, esta vez nos peinó a todos”; y en ese momento Garrido aclaró el motivo.

“Quiero que sepan que no lo hice con ninguna mala intención, esto tiene un fondo real, sincero y con mucho respeto, yo a ustedes los adoro, pero en esta ocasión estaba mi primer círculo únicamente, el Gordo atinó -refiriéndose a Ariel-, cuando hablamos del compromiso que yo lo negué. Y sí habrá, si Dios lo permite, dos celebraciones”. Por lo que Mafe en tono irónico, pero sin ánimo de ofender, dijo que “de segundones” sí iban a ir.

La joven compartió en Instagram fotografías del evento y escribió: “Inolvidable. Frente al mar como lo deseaba. El look soñado para mí” y en otro post, agregó: “¡Dije que sí! Que la vida nos alcance para cumplir todos nuestros sueños, juntos. Esposo, gracias por cambiarme la forma de ver el mundo”.

Su publicación recibió cientos de comentarios, de personajes de la farándula y sus seguidores, entre los que cabe destacar: “Que momento especial, mágico, lleno de amor. Dos seres maravillosos que la vida se encargó de unir y hoy lo celebrarán ante Dios. Los amo con todo el corazón. Feliz de ser parte de su historia. Feliz matrimonio. Lo que se viene es hermoso!!!”, comentó Ariel Osorio, su compañero de trabajo.

“¡Felicidades, Eli! Que Dios bendiga tu hogar”, escribió Marcela García Caballero, exreina del carnaval de Barranquilla. “Quee? ¡Ay, no, que hermosura”, expresó la actriz Stephania Duque. “Felicidades, Eli!! Muchas bendiciones para tu vida”, comentó la actriz Carmen Villalobos.

“Así son y se hacen las cosas, felicidades infinitas, mi Eli. Dios los guíe y los proteja hoy, mañana y siempre en esta nueva etapa. Que Dios sea siempre el centro de sus vidas, forever. Felicidades y Bendiciones”, aseguró la actriz Jeimy Paola Vargas. Flavia Dos Santos comentó. “Felicitaciones!!”, por su parte, Carolina Sepúlveda, la actriz, afirmó: “Woaoo, que felicidad. Amo verte feliz”