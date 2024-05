Este es el participante del ‘Desafío XX’ que regresó tras expulsión de Marlon de la competencia

El Desafío XX ha dado mucho de qué hablar, no solo por el hecho de que está cumpliendo 20 años y han prometido grandes sorpresas para esta temporada , sino por las distintas situaciones que han vivido los integrantes al interior de la competencia.

Delante de todos los integrantes, la presentadora preguntó que si la barra tenía dueño, a lo que Marlon aceptó que era suya, para posteriormente Andrea anunciar la dura sanción que recibiría, no solo él, sino todo su equipo .

Pero no fue la única sanción, adicional, el equipo también recibió una sanción, teniendo que abandonar la casa y dirigirse a playa baja.

¿Quién es el reemplazo de Marlon luego de su expulsión?

La cara de sorpresa para sus excompañeros, los integrantes del equipo Alpha, no se dio a esperar, quienes no pudieron ocultar sus caras de impresión al verlo reintegrarse a la competencia.

Reacciones al reingreso de Francisco al Desafío XX

Las reacciones por parte de los televidentes no se hizo esperar, quienes por medio de X dejaron toda clase de comentarios, entre los que se destacan opiniones como “Que difícil ser Alphalovers está temporada con Arandu y Francisco en beta”; “En teoría y lógica, Francisco volvió porque no era día de muerte de hombres y Marlon no tenía chaleco”; “Que bueno que Francisco llegará un equipo donde se le va a dar su lugar”.