Este es Jeffrey Soffer, el multimillonario dueño de Ciudad Aventura, que está saliendo con Gisele Bündchen

City of Aventura es la ciudad para multimillonarios construida en un condado de Miami. El amigo del ex de Gisele, Jeffrey Soffer, parece haber entablado una relación con la modelo.

El año pasado se conoció en divorcio entre la súper modelo brasileña, Gisele Bündchen y el ex jugador de Fútbol americano Tom Brady, pero al parecer Gisele ha empezado una relación con nada más y nada menos que Jeffrey Soffer, no solo un amigo cercano de su ex, sino el dueño del parque de diversiones de la élite y los famosos, Ciudad Aventura.

Soffer, es el heredero del magnate de 90 años Donald Soffer, quien fue el creador de todo el proyecto y acaba de heredarle el mando a su hijo. Ciudad Aventura comenzó con la compra de un territorio lleno de pantanos en el Condado de Miami-Dane, Estado de Florida. Soffer, padre, lo compró a la familia Turnberry con el objetivo de construir un centro comercial de lujo. Sin embargo, una vez devastado todo el pantano y la vegetación decidió que quería crear una ciudad ultra lujosa para la diversión de la élite.

La modelo Gisele Bündchen volvió a las pasarelas tras su divorcio, se presume que sale con Jeffrey Soffer. - Foto: Getty Images

Ciudad Aventura nación entonces. Primero se realizó el centro comercial Mount of Sinai, para el que la marca de lujo Lora & Taylor organizó un evento de lujo en el que cada pareja asistente debía pagar 1.000 dólares para asistir. Esto sirvió para recaudar 125.000 USD y construirlo. Después, la ciudad se llenó de condominios, campos de golf, resorts, clubs campestres y edificios de oficina.

Rápidamente el proyecto se volvió un mega éxito alojando en sus hoteles a las celebridades más importantes del mundo, y a la élite global. Ciudad Aventura se convirtió en el parque de diversiones de los ricos y los famosos, ganando no solo billones de dólares sino reconocimiento mundial.

En esta ciudad se han llevado a cabo varios de los desfiles de Victoria’s Secrets, se han hospedado personalidades como OJ Simpson, Ted Kennedy, Gerald Ford, Elton John, Bill Cosby, Madonna, Elizabeth Taylor y más.

Sin embargo, también hubo varios problemas. El diario de la ciudad de Miami, The Herald, publicó varias historias en dónde se hablaba de que en el lugar se abusaba de sustancias, se permitía a celebridades mal vistas y en general el ritmo de los festejos era desenfrenado, problemático y muchas veces ilegal.

A raíz de esto, Donald Suffer, dejó que su hijo de en ese entonces 17 años se convirtiera en la cara de la ciudad y la relacionara públicamente. Esto hizo que tuviera varias relaciones amorosas con personajes de la farándula como Gwynet Paltrow, Molly Simms, Elle McPherson.

Jeffrey Soffer y Gisele Bündchen

La primicia la dio The Dailymail a quien una fuente le dijo: “Gisele ha estado pasando tiempo con Jeffrey Soffer y se ven a escondidas cada semana”, destacó esta. Bündchen y Brady han estado divorciados solo cinco meses, y Soffer es el ex de la también modelo y colega de la brasileña Elle McPherson.

La noticia ha impactado al mundo, pues es bien sabido que Soffer es un buen amigo del ex mariscal de campo de los Buccaneers. Sin embargo, el magnate estadounidense no es ajeno a tener relaciones con mujeres que pertenecen al Jet-set, pues gracias a Ciudad Aventura ha llegado a convivir con varias de ellas.

Por el momento la relación no se ha confirmado y todo son especulaciones, lo único cierto es que Soffer acaba de heredar un emporio y que Gisele se ve despampanante en su regreso a las pasarelas.