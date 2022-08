Eugenio Derbez, actor de la película ‘No se aceptan devoluciones’, sufrió accidente

El pasado fin de semana el actor mexicano Eugenio Derbez sufrió un accidente, según lo confirmó su esposa, Alessandra Rosaldo, durante la noche del lunes 29 de agosto.

Por medio de un comunicado en Instagram, la vocalista del grupo musical Sentidos Opuestos indicó que su esposo se encuentra delicado de salud, motivo por el cual deberá ser sometido en las próximas horas quirúrgicamente.

No obstante, en el comunicado no se especificó cómo fue el accidente que sufrió Eugenio Derbez, recordado por la película No se aceptan devoluciones. Tan solo se indicó en el comunicado que el proceso de recuperación del actor será largo y difícil, teniendo en cuenta que el artista deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación.

“Para nosotros es muy importante comunicarles por nuestra propia voz la situación familiar que estamos pasando, ya que sabemos el cariño que nos tienen. En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo”, se informó en el comunicado.

La esposa del artista mexicano también manifestó que, si bien tiene algunos compromisos que no puede cancelar, todo aquello que los seguidores del actor quieran saber sobre él, por favor se lo hagan saber a través de sus redes sociales.

“Eugenio estará recuperándose y quizá por un tiempo esté alejado de sus redes sociales y los medios. Gracias por siempre estar cerca de nosotros. Sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará muy pronto”, concluyó diciendo Alessandra Rosaldo.

Una vez revelado el comunicado sobre el accidente del actor, los mensajes de solidaridad en las redes sociales no se hicieron esperar.

“Te mando besos mi niña y Eu todo el amor, bendiciones (...) Todo el ánimo a ambos. Un padrenuestro por ambos (...) Te queremos Eugenio! Todo estará bien (...) Mucha luz para su recuperación mi Ale (...) Te queremos Eugenio querido! (...) Muchas fuerza y les mandamos buena vibra (...) Acá andamos pendientes y mandando todo el amor y buena vibra. Pronta recuperación”, fueron algunos mensajes de solidaridad en las redes sociales.

Vale recordar que el actor mexicano Eugenio Derbez hizo parte de la producción que el pasado 27 de marzo, en la 94.ª edición de la entrega de los Premios Óscar, se llevó el más anhelado galardón en la más alta categoría que premia la academia de las artes y las ciencias cinematográficas: Mejor Película del año; lo logró con la cinta Coda, donde él participó.

Eugenio Derbez es actor. Ha tenido una larga y muy esforzada trayectoria en la industria de la televisión y el cine. Además, se ha sobrepuesto ante la adversidad, ya que le costó abrirse paso para llegar a donde hoy está.

Él escribió el guion de la película No se aceptan devoluciones y, luego de tocar todas las puertas en México y ser rechazado por los productores, se dio a la tarea de producir su propio filme y no bastando esto, también actuó allí.

En diálogo en días pasados con Aisslin Derbez, su hija, en el podcast que ella realiza, aseguró que nadie le creía porque era el típico actor de comedia y por esta razón nadie lo tomaba en serio. Finalmente, lo logró y eso le permitió seguir escalando y creciendo profesionalmente.