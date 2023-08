Ex de Jim Velásquez rompe el silencio y se va de frente contra Alina Lozano; contó toda la verdad sobre los actores

“Estoy supercansada de esta situación, y esta va a ser mi respuesta a todo lo que dijo Alina. Yo a Jim lo conozco hace bastante tiempo y tuvimos una relación. Cuando ella se metió en mi relación, yo no dije nada y nunca lo hice público, porque no se me hizo necesario”, explicó inicialmente en TikTok.

Luego, añadió: “Yo respeté que él se quedara con ella, aunque nunca pensé que salieran, pues se llevan muchos años. Con Jim siempre quisimos conservar la amistad, y yo no me voy alejar de él, mientras no me lo pida y menos porque la señora hizo show. El cargo de conciencia le llegó tan lejos a Alina que hasta me invitó al cumpleaños de Jim”.