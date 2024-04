Exnovia de Camilo se destapó sobre su ruptura con el cantante; fue sincera sobre si vio futuro con él

“ No saben la que me pasó, estaba en mi celular, ¿no?, y dije ‘¿qué hay de mi exnovia, parce?’, que no sabía de ella hace rato. Bueno, tiene un novio nuevo, normal. La última foto que subió era con él, pero cuando vi el ‘caption’ me mató ”, apuntó la celebridad colombiana.

Exnovia de Camilo habló de su ruptura

“ Porque todo tiene su ciclo, porque tenía que pasar. No sé, no me acuerdo, porque nos cansamos, porque sí. Fue un año muy chévere, pero todo tiene su ciclo y porque todo pasa por algo. Ahora estoy feliz, casada con el amor de mi vida, con mis dos hijas que amo y bueno, así pasan las cosas, por algo ”, mencionó.

“Oigan cero, saben que, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tuve varios novios antes de casarme y había novios con los que si me imaginaba a futuro, había otros con los que no; con Cami no. No sé si es porque estábamos en momentos de vida distintos o con mentalidades diferentes, pero creo que nunca me he puesto a pensar en cómo sería mi vida o cómo sería la de él si estuviésemos juntos porque no lo pensé cuando estábamos juntos tampoco”, indicó.