La confesión de Camilo sobre el parto de Evaluna que tiene a sus fans sorprendidos

Aunque la pareja no ha revelado muchos detalles de su segundo hijo, recientemente Camilo dio una confesión sobre el parto que tendrá Evaluna , sorprendiendo a sus fans .

“ He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto ”, mencionó Camilo en entrevista para Molusco TV en Adolescentes Podcast.

“En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, es todo un asunto”, confesó.