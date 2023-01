Exnovia de Kylian Mbappé, Inés Rau, sacudió las redes sociales con una fotografía

Inés Rau, exnovia del jugador francés Kylian Mbappé, y quien se convirtió en la primera modelo transgénero en llegar a la portada de Playboy, sacudió recientemente las redes sociales por una fotografía que compartió a través de su cuenta en Instagram.

En la instantánea, la originaria de París, quien acostumbra a ser muy activa en redes sociales, se dejó ver posando muy sexy dentro de un vehículo, previo a formar parte de una pasarela.

Inés Rau y Kylian Mbappé. - Foto: Tomada de la cuenta de Instagram de @supa_ines y AP /Christophe Ena.

La ex del jugador del PSG tiene 33 años. Al cumplir 16 decidió someterse a la cirugía de reasignación sexual. Por lo tanto, vivió como mujer hasta que a los 24 años, cuando dio a conocer su identidad como transgénero.

Sin embargo, ganó notoriedad mundial luego de que se dieran a conocer unas imágenes donde estaba en los brazos de Kylian Mbappé.

Desde días pasados se ha rumorado en medios internacionales de farándula que Mbappé estaría saliendo con otra modelo.

Se trata de la belga Stephanie Rose Bertram, quien anteriormente también había tenido una relación sentimental con Gregory Van der Wiel, exjugador del PSG.

La modelo belga viajó a Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre, lo cual es bastante normal, ya que su selección también participó del torneo. Sin embargo, los rumores comenzaron a tomar fuerza, puesto que semanas antes del inicio del Mundial, Stephanie había sido vinculada sentimentalmente con el delantero de la selección francesa.

Destapan problema interno en el camerino del PSG: Mbappé, el centro de la molestia

El París Saint-Germain parece encontrar la senda victoriosa que se le había refundido en el inicio del 2023, todo gracias a un pletórico Kylian Mbappé que se sacó del sobre 5 goles en la goleada 7-0 sobre el Puys de Cassel, equipo de la sexta división, en la Copa de Francia.

No obstante, la actuación del delantero francés ha terminado en polémica por cuenta de la cinta de capitán, que usó por primera vez desde que llegó procedente del Mónaco. Todo se remite a la reciente renovación de Kylian hasta 2025, que implicó una serie de beneficios fuera de lo económico, incluido el ser la imagen del equipo ante el mundo, por encima de Messi y Neymar.

Los dos astros sudamericanos no tuvieron problema con eso, pues ya disfrutaron de su brillo en otras épocas y han decidido llevar ‘por la buena’ la relación, saliendo del paso a los rumores que hablaban de una relación tensa e incluso que Mbappé había pedido la salida de Neymar.

Los ‘tres tenores’ suelen buscarse en el campo y se abrazan sin problemas cuando se trata de celebrar un gol, aunque es más que evidente que la amistad entre ‘Ney’ y Lionel está muy distante de su otro compañero en el ataque.

Messi sonríe junto a Neymar en un calentamiento con el PSG - Foto: REUTERS

El problema real se produjo ante la ausencia de Marquinhos, hecho que provocó que ‘Kyky’ luciera la cinta amarilla en su brazo izquierdo. Después del partido, Christophe Galtier, técnico del PSG, indicó que habían decidido que Mbappé sería “el nuevo segundo capitán”, lo que generó un cambio de roles con el lesionado Presnel Kimpembe, designado inicialmente para ese rol por sus nueve temporadas seguidas en el club.

Ante todo el revuelo que causó en la prensa esa declaración, el propio Kimpembe tuvo que salir a aclarar que, como era de esperarse, no tenía conocimiento de ese cambio. “Durante las últimas horas, he podido escuchar y leer mucho sobre mí. Por lo tanto, quiero dejar las cosas claras para evitar que se siga difundiendo información falsa sobre mí. No estaba al tanto de esta decisión, esto es completamente falso… Dicho esto, siempre respetaré las decisiones del club”, publicó en Twitter.

