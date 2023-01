Video | Increíble: pillan a Kylian Mbappé imitando el polémico gesto del ‘Dibu’ Martínez

Un mes después de la final del Mundial de Qatar 2022, todavía se sigue hablando en Francia y Argentina de lo que sucedió en el estadio de Lusail. Aquella noche quedará para siempre en la memoria de los hinchas de la albiceleste y también en la de los galos, que estuvieron muy cerca de firmar un bicampeonato histórico.

Kylian Mbappé fue la gran figura de los Bleus en la final, demostrando que a sus espaldas recae la responsabilidad de heredar los premios y récords que durante más de una década han pertenecido a la dupla entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El delantero del París Saint-Germain marcó los tres goles de Francia e incluso acertó su cobro en la tanda de penales, pero no fue suficiente para conducir a su país a la tercera Copa del Mundo. Al final, los focos terminaron quedándose con Emiliano Martínez, gran figura en la definición al atajar una jugada increíble a Kolo Muani y luego aparecer como lo suele hacer en los lanzamientos desde los 12 pasos.

Esa presentación provocó que fuera elegido como el mejor arquero del torneo y recibiera el guante de oro que hace cuatro años había quedado en manos de Thibaut Courtois. El ‘Dibu’ subió a la tarima y recibió el galardón, para luego dejar un gesto del que todavía se habla y que fue muy reprochado por la opinión pública.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Emiliano Martinez reacts after receiving the Golden Glove award after the match REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY - Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Ante todo el revuelo que causó su actuación ante millones de espectadores, Martínez tuvo que explicar por qué puso su premio en sus partes íntimas. “Lo hice porque los franceses me abucheaban. La soberbia conmigo no va”, aclaró en la radio argentina La Red.

Y es que eso no fue lo único que le criticaron al ‘Dibu’ durante la celebración, pues más tarde la emprendería contra Mbappé pidiendo “un minuto de silencio” mientras sus compañeros saltaban y cantaban en el vestuario. Dos días más tarde, ya durante la caravana en Buenos Aires, el portero sacó un muñeco con la cara del goleador del Mundial, otro gesto que le reprocharon a más no poder desde Francia.

La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, lamentó el comportamiento “penoso” e “inelegante” de los jugadores argentinos durante las celebraciones por el título mundial conquistado ante Francia, refiriéndose especialmente al arquero Martínez. “Me parece penoso. De la misma forma que nuestro equipo de Francia supo perder con dignidad, de igual modo la forma en que el equipo argentino actuó después de esa victoria no fue digna del partido que vimos”, estimó la ministra en la radio RTL.

“Es simplemente vulgar, fuera de lugar, realmente no a la altura del reto”, insistió la ministra Oudéa-Castéra, refiriéndose a comportamientos de “ganadores inelegantes”. “Este Emiliano Martínez no se está distinguiendo en este caso, es más bien patético”.

Mbappé marcó 8 tantos en este Mundial - Foto: AFP

Mbappé lo imita

A pesar de todo lo que molestó en Francia la desatada celebración del ‘Dibu’ tras la final, a Mbappé parece que no le molestó tanto, pues este domingo salió a la luz un video en el que imita a su rival llevándose uno de los premios al mejor del partido a la zona de los genitales, mientras bromea con alguien que no sale en cámara.

El insólito momento se hizo viral en suelo francés y escaló rápidamente a los medios argentinos que han quedado sorprendidos con la actitud del delantero del PSG, que no ha querido entrar en polémicas por los ataques de la selección Argentina.

“La celebración no es mi problema. No hay que gastar energía en cosas inútiles. Lo importante ahora es dar lo mejor de mí para el club”, dijo días después de la final, restándole importancia a las bromas del ‘Dibu’ Martínez y regateando una polémica que, según él, se quedó en el partido y no vale la pena seguir tocando.