Exparticipante de ‘La Descarga’, entre lágrimas, reclamó por no tener éxito en la música: “Hay gente que no me quiere a mí”

La descarga avanzó con paso firme en la programación de las noches colombianas hace varios meses, al punto de conquistar a los televidentes con cada show y capítulo que presentó. El reality musical se acercó a una esperada final, donde se conoció el nombre de los artistas más destacados y fuertes de cada equipo, llevando a Stefany Zabaleta a quedarse con el primer lugar.

Stefany Zabaleta, ganadora de La Descarga, programa concurso de Caracol Televisión. | Foto: Foto Caracol Televisión

No obstante, en esta edición también fueron relevantes otros participantes, quienes brillaron por sus polémicas, sus voces y los caminos que se abrieron en la industria musical. Varios destacaron por éxitos que lanzaron, mientras que otros no han tenido el mismo éxito que deseaban.

Este fue el caso de Breiner Gaster, quien llamó la atención en el programa por comentarios, interpretaciones, relaciones y líos con otros compañeros del formato. El cantante se perfiló como uno de los talentos más potentes de la competencia, por lo que más de uno creyó que avanzaría a paso firme.

Sin embargo, este no fue el caso, ya que la industria musical se tornó pesada para él y los caminos no se abrieron de la manera que esperaba. El colombiano mencionó que no era sencillo y consideró, en algún instante, abandonar su trayectoria artística.

En una charla con La Red, Breiner Gaster puntualizó en que le parecía asombroso que el talento realmente ya no era relevante dentro de este universo y que los empresarios no veían este factor como algo importante. Allí señaló que no sabía cómo más avanzar y mantener vigente su imagen, pues los esfuerzos a veces eran en vano.

Breiner Gaster, exparticipante de La Descarga | Foto: Instagram @breinergastereltenor

“Es increíble que el talento ya no importe, es increíble que el talento valga huevo, es increíble que el talento ya no le importe a un empresario. Es difícil en este momento decir, tantos años de lucha, tantos años de esfuerzo, tantos años dándoles, dándole, dándole, y no desaparecer, porque gracias a Dios nunca he desaparecido, pero sí estamos al borde de decir, ¿que más tengo que hacer?”, indicó al programa.

Adicional a esto, el músico se refirió al formato que lo recibió y mencionó: “‘La descarga’ me hizo ser la persona que ahora soy, pero el empresario dice no, porque digo las cosas en la cara, digo las cosas como son, entonces la gente dice que con este man no vamos a poder. La gente habla de Breiner Gaster muy mal; hay gente que no me quiere a mí, pero después de que me conocen no quieren dejar de parchar conmigo”.

El artista aclaró que no ha pensado en retirarse completamente de la música, pero sí ha cuestionado mucho el hecho de mantenerse en el país, pues no ha triunfado como él lo deseaba. El talento nacional apuntó que darse a conocer con su composiciones y canciones era muy difícil, pues los costos eran elevados y podían ser complicados de alcanzar.

Breiner Ganster, cantante de música popular. | Foto: Instagram

“No he pensado en tirar la toalla, pero sí decir, sí este año no pego una canción, me voy, me abro del país, me dedico a otra cosa. Lanzar una canción vale 250 millones de pesos, yo no los tengo”, dijo.

Al mostrarse afectado, Breiner Gaster, de La descarga, se sinceró y, entre lágrimas, aseguró que ninguna persona, fuera de la industria, entendería lo complejo que es crecer y darse a conocer en estos espacios públicos. Sus palabras enfatizaron en los deseos de Dios y de cómo lo aceptaría.