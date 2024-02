Expresentadora de Caracol Daniela Vega, se separó y ya tiene nuevo amor, ¿quién es?

Hace un tiempo Daniela decidió decirle no al Show Caracol y empezar una nueva etapa en su vida. En su momento, ella afirmó que se había cansado del libreto y por lo tanto cerraba este ciclo de su vida.

Luego de su salida decidió salir del país para formar una familia y aunque las cosas no salieron como ella lo tenía pensado, no se arrepiente de la decisión que tomo.

Daniela confirmó su separación

“Sí, me separé del papá de mi hija. Fue un proceso muy difícil como todas las separaciones, pero gracias a Dios estamos manejándolo con mucha madurez por el bien de Celeste, nuestra hija, y cada quién está en sus proyectos y sus cosas personales”, dijo Vega.

Pese a que no se cumplieron sus expectativas, Daniela no se arrepiente de haberse ido a vivir s Brasil con el deportista quien en ese momento estaba debutando como futbolista en equipos cómo: ‘SC Internacional’ y ‘Sao Paulo’:

“Si me arrepintiera no hubiera tenido a mi hija que es lo más grande que me ha pasado. De todas maneras fue una experiencia bonita”, indicó