Expresentadora de ‘Noticias Caracol’ pensó que tenía migraña, pero era un derrame cerebral; esta es su historia

Sin embargo, el dolor no paraba y se intensificaba con el tiempo; por eso decidió ir en compañía de su esposo al médico para descubrir qué le estaba generando la molestia . En medio del chequeo, el doctor sugirió hacer una tomografía y se llevaron la sorpresa de que era algo más serio que una migraña.

“Mi esposo me lleva, cuando llego me hacen una tomografía y efectivamente me pasan a una UCI porque había sufrido un derrame cerebral”, contó calle en la entrevista a la revista Hola!.