Fanática número uno: Mia Khalifa volvió a expresar su admiración por Karol G con tremendo video en Instagram

Si hay una artista colombiana que día tras día se roba las miradas, esa es Karol G. La cantante paisa no solo figura en la prensa por el éxito de su carrera musical, la gira ‘Mañana será bonito Tour’ o la sencillez que muestra tanto dentro como fuera de los escenarios, sino por los seguidores que sigue sumando en todo el planeta.

Pues bien, este miércoles demostró que su admiración por La Bichota no solo fue cuestión de un día. En Instagram, Mia Khalikfa estaba escuchando una de las canciones más sonadas de Karol G, Gatita gángster.

Como era de esperarse, la publicación de Mia Khalifa, actriz que tiene más de 27 millones de seguidores, fue la sensación. Además de recibir cientos de comentarios, en apoyo tanto a ella como a La Bichota, obtuvo casi 500.000 me gusta.

Camila Cabello también disfruta de La Bichota

No solo Mia Khalifa disfruta de La Bichota , también Camila Cabello . Por medio de redes sociales, específicamente en Tiktok, se viralizó un llamativo video en el que se puede observar a la exintegrante de Fifth Harmony , disfrutando de las increíbles canciones de Karol G.

Amparo Grisales y Pipe Bueno tuvieron fuerte ‘raye’ en ‘Yo me llamo’: “a mí me tiene jodido”

Contexto: Amparo Grisales y Pipe Bueno tuvieron fuerte ‘raye’ en ‘Yo me llamo’: “a mí me tiene jodido”

Este post generó una reacción positiva de los cibernautas, quienes no dudaron en compartir sus opiniones tras verlas compartir tiempo juntas: “Me encanta cómo entre reinas se apoyan, aquí no hay envidia”; “Qué increíble es verlas juntas siendo felices, las amamos”; “Esto es lo más tierno y hermoso que he visto hoy”, “Aquí los que amamos a Karol G y a Camila Cabello, son las mejores” y “Todos amamos a Camila porque nos hace recordar que todos somos así en la peda” son los comentarios más populares dentro de la publicación.