Fanático de Batman prefiere ver el estreno de la película que estar en el nacimiento de su hijo

Las películas de superhéroes se han convertido en grandes sucesos para sus fanáticos, quienes sueñan con estar el día del estreno para ser los primeros en calificar una nueva entrega de sus personajes favoritos.

La fiebre por la nueva película sobre Batman ha llegado a límites impensados, como es el caso de un hombre que prefiere estar en el estreno y se perdería el nacimiento de su bebé.

La esposa publicó esta historia en la plataforma Reddit, en donde ha tenido miles de comentarios. “Mi marido (25F) y yo (28M) estamos esperando un bebé. Como ya saben, a principios de marzo se estrena una nueva película de Batman. Mi marido es un gran fanático de ese tipo de cosas y quiere verla el día del estreno”, comentó la mujer.

“El problema es que nuestra fecha prevista de parto es exactamente ese día. Sé que sólo una parte de los bebés nacen en el día exacto del parto, pero yo siempre he sido muy regular en mis períodos y tengo la sensación de que puedo ser uno de esos casos”, añadió la esposa en la narración que hizo en Reddit.

La mujer contó que su esposo quiere ver la película el día del estreno para evitar los tradicionales spoilers, que para muchos seguidores de las películas se han convertido en verdaderos dolores de cabeza, pues le dañan la emoción cuando le cuentan parte o la totalidad de la historia, sin verse la película.

“Aunque acabe teniendo el bebé ese día mientras él está viendo la película, en el peor de los casos llegaría unas horas tarde y no es para tanto. Dice que estoy siendo irracional y emocional por estar embarazada. Estoy molesta porque siento que no soy una prioridad para él”, recalcó la mujer en su mensaje que ya cuenta con más de 3 mil 900 comentarios.

“¿Soy yo la imbécil?”, concluyó la enfurecida mujer su publicación. Los mensajes no se hicieron esperar y varios usuarios de esta plataforma le comentaron. “Honestamente, no es difícil evitar los spoiler. Me encantan las películas de Marvel. Todavía no he visto la nueva de Spiderman y no he oído ni visto un solo spoiler”, fue uno de los mensajes de los usuarios.

“Lo digo como ‘nerd’ de Batman, ¿cuántos spoilers se pueden hacer realmente con un cómic que se acerca a los 100 años y que tiene una fórmula bastante establecida? No es que vayan a estar en plan... ‘¡sorpresa! En esta viven Martha y Henry’”, comentó con un tono sarcástico otro de los cibernautas.

Cabe recordar que, en Colombia, esta película se estrenará el próximo 3 de marzo.

Algunos detalles de la nueva película de Batman

Esta nueva entrega de The Batman, la primera con el actor Robert Pattinson encarnando al vigilante de Ciudad Gótica, se sitúa dos años después de que Bruce Wayne decidiera convertiste en el hombre murciélago. Según detalló el director Matt Reeves en la DC FanDome de 2020, esta historia mostrará el origen de varios villanos: “Selina aún no es Catwoman, eso realmente es parte del viaje. Oz Cobblepot no está aún en el punto en el que se convertirá. Es el Pingüino, aunque en realidad no le gusta que le llamen así, y Enigma está emergiendo por primera vez. Así que será tremendamente emocionante”.

La expectativa frente a The Batman es alta, principalmente teniendo presente la tonalidad oscura que han mostrado los avances hasta el momento. Así como con el Joker de Joaquin Phoenix, en la exitosa cinta de 2019, DC Comics parece haber tomado un rumbo más sombrío con sus películas.

“Esta película, creo, es probablemente la que da más miedo de todas las que se han hecho de Batman. Porque la idea de lo que está haciendo Batman... da miedo”, señaló Reeves en una entrevista para Total Films.