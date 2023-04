Fans de Jessi Uribe le envían contundente mensaje a Paola Jara por dejar solo al cantante: “Se lo están cuidando”

Jessi Uribe y Paola Jara son una de las parejas más resonadas y perseguidas de la farándula colombiana. Desde su polémico inicio hasta las supuestas crisis matrimoniales que están atravesando ahora, los dos cantantes ocupan todos los titulares de los medios de comunicación con cada paso que dan, pues en a todos los lugares donde llegan generan un revuelo mediático que termina salpicando al otro sin nada que lo pueda evitar.

Esta vez fue Jessi el que se encargó de darle entrada a sus fans para que le envíen pullas a la antioqueña, pues el bumangués se vio muy cercano y amoroso con sus fanáticas en Cali, señoras de la tercera edad que no tuvieron ningún inconveniente en acercarse al cantante y demostrarle todo su amor, que se materializó en abrazos y besos que quedaron retratados en videos que el mismo artista publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Paola Jara y Jessi Uribe revelan la razón por la que no tienen hijos juntos - Foto: cuenta de instagram @jessiuribe3

Las primeras imágenes que se ven en la publicación muestran a dos señoras que están con el cantante, pero una de ellas es la que inicia todo el tsunami de mensajes y pullas hacia Jara, pues en vivo y en directo, frente a Uribe, le dice: “la envidia de Paola”, frase que de inmediato detonó una seguidilla de comentarios que se pueden leer en el post, que ya acumula más de 14 mil me gusta.

“Esa señora diciendo que le ama 1000 veces me representa”, “Se lo están cuidando Paolita”, “Esa carita de la señora tan bella. Le brillaban los ojos, se nota que tenía muchos sueños de verlo en persona”, “Primer cantante que veo que le presta tanta atención a las señoras, debes creer y valorar mucho a tu mami”, “Tan hermosas. Esas fan valen oro, cuídalas...”, son algunos de los mensajes que se leen en el perfil oficial del bumangués en la red social.

Pero aunque muchos piensen que Paola está descuidando a su esposo y por eso sus fanáticas aprovechan para hacer el festín que siempre han anhelado, Jara sabe muy bien todos los movimientos del intérprete de Dulce pecado, Guaro y Si me ven llorando, pues en la misma publicación se puede ver que ella le dio al corazoncito que indica que le gustó el post.

Además, serán muchos los días en los que Uribe estará por su lado, pues tal como publicó en sus historias de Instagram, su apretada agenda de conciertos lo llevó a Ecuador y luego lo hará visitar el viejo continente, con shows en Inglaterra y España durante los días que restan del mes de abril. Por su parte, en mayo el bumangués seguirá rodando por el país ibérico y finalizando volverá al país haciendo una parada en Ciudad de México.

Los cantantes se casaron el 14 de mayo de 2022. - Foto: Instagram: @paolajarapj

La mujer que hace llorar a Jessi Uribe

Uno de los aspectos que más enamora de Uribe al parecer es su sentimentalismo, ese que siempre está a flor de piel, que legitima en cada palabra que dice sobre la tarima de sus conciertos o en las diferentes apariciones públicas que hace. En estas apariciones, su personalidad sin filtros siempre es protagonista, como sucedió en su pasada participación en The Suso’s Show.

Jessi Uribe, cantante de música popular. - Foto: Tomada de instagram @jessiuribe3

En dicho programa, Uribe dejó a la vista que hay una mujer que lo hace quebrar en llanto cada vez que la tiene presente y no es ni su esposa Paola Jara ni su mamá. Se trata de su abuela Sarita, quien fue una de las personas que siempre creyó en el talento del bumangués y una de las pocas que jamás dejó que él se rindiera en la búsqueda de su sueño: vivir de su música.

“Así le puse a mi segunda hija, Sarita. Ella ya está en el cielo. Me consentía demasiado y… es una de las mujeres que más he amado en mi vida. Ella me acompañó en mis inicios en la música cuando todo era muy difícil. Siempre quería verme como estoy hoy, pero no pudo verme así y es algo frustrante que me quedó”, declaró el cantante con la voz entrecortada y algunas lágrimas en sus ojos.