“¿Son familia?”, comparan a Jessi Uribe con Falcao García por este divertido detalle

Jessi Uribe y Falcao García son dos personajes famosos en Colombia por distintos ámbitos, el primero por ser uno de los exponentes más fuertes de la música popular y el segundo por ser capitán y uno de los mejores futbolistas que tiene la Selección Colombia, representando al país en diferentes escenarios deportivos del mundo.

Tanto Jessi como Falcao tienen sus virtudes, sus polémicas, su propia hinchada y hasta el momento nunca se les ha visto juntos en ningún lugar, pues no se ha dado el momento en que el futbolista y el cantante tengan que cruzarse para absolutamente nada, pues Uribe mantiene rodando por todo el país cantando sus mejores éxitos y García en el momento se desempeña como delantero del Rayo Vallecano de Madrid, jugando todos los torneos pertinentes de España y Europa.

Uribe presume de su familia y sus lujos en redes. - Foto: Foto tomada de Instagram @jessiuribe3

En las redes sociales los dos colombianos tienen un común denominador y es que combinan sus fotos profesionales cada uno en su propio escenario, con imágenes tiernas de su vida en pareja y en familia, y es aquí donde los cibernautas han encontrado un hijo que une a estos dos famosos, apelando a su rol como papás, pues los dos ya han conformado una familia muy numerosa, cada uno de una forma diferente.

Jessi Uribe tuvo cinco hijos con su anterior esposa, Sandra Barrios, a quien dejó para vivir su amor con su actual novia, la también cantante Paola Jara, con quien convive actualmente. Por su parte, Falcao lleva un matrimonio duradero y estable con la argentina Lorelei Tarón, con quien tiene cuatro hijos y ella misma se ha encargado de contarle al mundo que serán papás por quinta vez.

Falcao y Lorelei con sus cuatro hijos. Foto: Instagram @loreleitaron. - Foto: Foto: Instagram @loreleitaron.

Todo el revuelo del parecido entre Jessi y Falcao se generó por una de las últimas fotografías que publicó el intérprete de ‘Dulce pecado’ en su perfil oficial de Instagram, en la que se muestra con sus cinco hijos en su cama celebrando su cumpleaños número 36, que según la leyenda con la que acompañó el post y el video que aparece al final del álbum, no fueron muy gratos que digamos.

El caso es que esta imagen enterneció a la mitad de sus 6,1 millones de seguidores, pero al resto los puso a pensar sobre la cantidad de retoños que tiene y por esta razón lo empezaron a comparar con Falcao, pues es uno de los pocos famosos colombianos que también tiene un gran número de hijos.

“Usted y Falcao son parientes, ¿si o qué?”; “Muchacho, otro más y completas medio equipo”; “Jessi, adóptame”; “Este hombre no ha perdido el tiempo”; “El Falcao de la música popular, jajajaja”; “¿Todos esos niños tiene?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, que hacen referencia no solo a la paternidad del bumangués, sino a su “parecido” con Falcao.

Ahora, hubo otro usuario que no le perdonó a Jessi el haber dado a entender que prefería seguir durmiendo a que sus cinco hijos lo despertaran para cantarle el “cumpleaños feliz” y le dieran un delicioso y saludable desayuno con globos incluidos. “¿O sea que no te sentías feliz al lado de tus hijos? No, mijito, si ese es el amor más puro y verdadero, qué triste, si no eres un buen padre, no eres nada bueno 😮”, fue el mensaje que le dejó la cibernauta al cantante en su post.

Falcao García ha sido condenado a la suplencia en Rayo Vallecano. - Foto: Getty Images

Ni Jessi ni Falcao se han pronunciado sobre el tema. Mientras tanto, el cantante está promocionando su nuevo tema Renuncio, junto a su colega Alzate, y el futbolista está en una gran tensión en su club con los rumores de un supuesto reemplazo respirándole en la nuca.