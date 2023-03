Todo un lujo: Jessi Uribe presumió su apartamento en Miami

Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, más conocido artísticamente como Jessi Uribe, es uno de los íconos más grandes de la industria musical de Colombia. En el género popular es el “amo” y así lo han nombrado después de convertir en éxitos varias de sus canciones.

El reconocido artista creció en una familia llena de música, su padre, a quien le heredó el talento, siempre lo alentó a seguir sus pasos, pues desde pequeño se lo llevaba a sus presentaciones y empezó a enseñarle técnica vocal.

Con su carrera como artista y después de haber concursado y ganado en el reality de música A otro nivel, del canal Caracol, la vida de este hombre cambió por completo y su calidad de vida mejoró notablemente.

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más consolidados del país. - Foto: Instagram

Hoy en día, además de tener grandes éxitos musicales de su autoría y por colaboraciones con artistas de talla internacional, es uno de los cantantes con más seguidores en sus redes sociales. Por ejemplo, en Instagram acumula 6,1 millones seguidores, quienes están al tanto de todo su contenido y de las grandes noticias que anuncia, como lo hizo recientemente, compartiendo una sorpresa a sus fans.

Es usual que el cantante de música popular presuma por medio de sus redes sociales algunos de los “gusticos” y lujos que se da para él o para compartir con su esposa, y también cantante del género popular, Paola Jara.

Desde viajes hasta hospedaje en los mejores hoteles, de hecho también ha presumido la vista desde el balcón que tienen en su apartamento en Miami, siendo algunos de los momentos que quedan plasmados por medio de instantáneas o videos que difunde en su cuenta de Instagram.

La dupla de artistas se dieron un descanso en Cartagena. Instagram - Foto: Instagram: @paolajarapj

Recientemente, el artista volvió a ‘chicanear’ el apartamento que comparte con la paisa en Miami, esta vez con un par de fotos en donde lo que más llama la atención es la hermosa vista.

Al hombre se le puede ver bastante feliz disfrutando de un café y el post lo acompañó de la siguiente descripción: “El set de entrevistas que mi Dios me regala hoy”.

En cuestión de minutos sus seguidores no dudaron en dejarle cientos de comentarios al artista en la publicación. Estos son algunos de los más llamativos: “Vienen momentos bonitos para ti”. “Las cosas bonitas que Dios tiene para ti”. “Por tu excelente trabajo, profesionalismo y humildad te mereces eso y más 🔥🔥. Dios te bendiga 😍”. “En esas fotografías todo es hermoso 🤭🤭🤭. Feliz día guapo”. “Saludos parcero... que Dios te siga bendiciendo hermano”.

Uribe presumió la vista de su apartamento en Miami. - Foto: Foto tomada de Instagram @jessiuribe3

Actor colombiano reveló que “vive con un fantasma” en su apartamento

El actor colombiano Juan Morales, conocido por sus personajes en Tu Voz Estéreo, El estilista y Tres Caínes, contó una escalofriante historia que lo está afectando diariamente desde que se radicó en México. Se trata de la presencia de un ‘ente paranormal’ que le está quitando la tranquilidad.

En una entrevista con el reconocido programa de chismes La Red de Caracol Televisión, reveló que un fantasma vive en su apartamento, y que, en innumerables ocasiones, lo ha visto rondando por los pasillos y habitaciones de la vivienda.

“La primera aparición es que yo lo veo pasar (yo estaba en la sala) de la cocina a la habitación; yo veo un hombre gigante y con sombrero negro. Yo llamo a la dueña del apartamento y ella me confirma: es de esta estatura, de color morena, es alto, tiene los zapatos así, así y así... ya se había mostrado años antes al dueño del departamento”, expresó.

El actor de 'Tu Voz Estéreo' reveló que en ocasiones habla con el fantasma. - Foto: Captura de imagen canal de YouTube: Caracol Televisión

Juan cuenta que, en una oportunidad, intentó hablar con el fantasma a través de palabras, señales y gestos, y al final logró crear una conexión con el fantasma.

“Dame chance (le hablo en mexicano para que me entienda), dame chance de presentar este casting y yo vuelvo y me subo a mi apartamento. (...) Se me empieza a mover el celular, de arriba hacia abajo, y ahí empiezo a tener una comunicación con él porque yo miraba el celular y le decía: ¡quédate quieto, no me molestes la vida, es mi trabajo, necesito trabajar!”, dijo el actor.

Incluso, después de un viaje que realizó a Europa, el colombiano señaló que, cuando volvió a su casa, lo sintió y el fantasma empezó a encender y apagar las luces.

“Cuando llegué lo sentí, empezó a mover el botón para prender la luz, yo le decía ‘déjeme tranquilo, ya sé que está feliz de que yo llegué, ya no va a estar solo, va a estar conmigo’. (...) mira las maletas, revisa la ropa, todo”, comentó.

Finalmente, Morales explicó la razón del porqué no se ha ido del lugar, y además reveló que ya pudo identificar a quién corresponde el fantasma que ronda en su casa.

“La dueña del apartamento me contó. Ella había averiguado con la constructora y todas las características correspondían a un hombre que había muerto en el año 1976 y que trabajó allí en la obra. Al parecer se cayó o tuvo un accidente. He pensado en mudarme pero no por él, sino por mí. No quiero volverme un canal con ellos”, concluyó.