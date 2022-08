“Me asustaron por andar zorreando”: Aida Victoria Merlano dice que vivió experiencia paranormal

Aida Victoria Merlano es una de las influencers más populares en la farándula colombiana. En la red social Instagram cuenta con una comunidad de 3,4 millones de seguidores, con quienes interactúa constantemente mediante diferentes dinámicas.

La joven creadora de contenido es bastante activa en redes sociales, por lo que es común ver publicaciones en las que expresa su opinión ante varios temas, así mismo, suele compartir videos con reflexiones e incluso humor.

En una reciente instastorie, Aida Victoria sorprendió a sus seguidores con una escalofriante anécdota. Según narró la joven, se llevó un buen susto cuando se iba a tomar una foto ligerita de ropa.

“Me voy a transformar. Claro, porque es que eso me pasó cuando yo andaba zorreando, por andar en la vagabundería. Me estaba haciendo una foto así como en ropita interior, ¡y me asustaron! Yo tipo: ‘Señor, si tú quieres que yo me convierta en una muchachita más juiciosa...’ ¡Pam, me abrieron la regadera!”, contó la influencer a sus seguidores en Instagram.

“Me acaban de asustar”, fue el texto con el que la barranquillera acompañó su breve video, quien hace poco también relató cómo fue su experiencia practicando el método Wim Holf, una disciplina que se basa en la exposición al frío para controlar la respiración y meditación.

En la pieza audiovisual se ve a la creadora de contenido digital en una tina llena de hielo. “Cada quien tiene una intención cuando entra al hielo, pero sea cual sea, lo cierto es que duele, tanto como la vida misma” afirmó Merlano cuando narró su experiencia.

Merlano dejó un mensaje de motivación para sus seguidores, luego de estar metida en el hielo, soportando esta compleja terapia que tiene muchos practicantes en el mundo. “En el primer minuto, sientes el pánico de querer salir y en el tercer minuto se te entumecen las manos y sientes como si tu cuerpo se congela”.

Luego, la joven influencer dejó el mensaje más contundente después de someterse al método Wim Hof. “Piensas que en algún momento tu cuerpo se va a adaptar y entonces te preguntas ¿cuándo? Pero entrando al minuto cuatro por fin entiendes que eso nunca va a pasar y que de eso nunca se trató, porque nadie crece ni se transforma estando estático en su comodidad, y cuando tomas el control de tu mente sientes de lo capaz que eres, de resistir y no te quedas cinco sino seis minutos”.

La publicación tuvo comentarios de sus seguidores por la motivación que generó con sus palabras. “GRACIAS por ese mensaje tan oportuno en estos momentos. Dios te bendiga, grande”, “no sé qué amé más; tu increíble fortaleza o tu valioso mensaje. Sólo quienes nos hemos sumergido en el hielo quizás lo podemos entender mejor. Qué fuerte y valiente eres”.

“Por eso siempre hay que tener empatía con el prójimo. No se sabe qué tanta tristeza, ansiedad, depresión, falta de autoestima, etc. oculta detrás de su sonrisa. El ser amables con el otro a veces cambia vidas”, comentó otro internauta.

Wim Hof, el creador de este método, ha desafiado la lógica, pues escaló el Everest vestido solo con unos pantalones cortos, corrió un maratón en el desierto sin beber agua “e incluso ha logrado controlar la respuesta inmune de su organismo para sorpresa de los investigadores”, así lo relata el portal Womenshealthmag.

Además, los expertos aconsejan que una de las reglas para la práctica del método Wim Hof es no forzar, pues se puede sufrir una hipotermia y eso es peligroso. Siempre que se va a realizar un baño en el hielo o una inmersión en la naturaleza, “se debe hacer bajo la supervisión de un compañero o instructor certificado del método Wim Hof”, indican en Womenshealthmag.