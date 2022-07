Llorando, Aida Victoria rechazó comentarios en su contra

Como muy pocas veces se le ha visto, la influenciadora Aida Victoria Merlano se dejó ver a través de un video que publicó en Instagram, llorando.

La joven, hija de la exsenadora Aida Merlano, quien se encuentra prófuga de la justicia colombiana, apareció en el video, entre lágrimas, respondiendo a las críticas que ha venido recibiendo de parte de un medio de comunicación, el cual no nombró.

No obstante, advirtió que sus abogados ya están tomando acciones legales en contra de dicho portal, el cual dijo “se lucra de tratarme de la peor manera” desde hace más de dos años.

El video estuvo acompañado por un mensaje en el que indicó: “Siempre dicen: “¿Qué harían los influencers por un like?”, pero hoy yo me pregunto: ¿Hasta dónde van a llegar los medios por un clic? Llevo dos años y medio aguantando que un medio se lucra de tratarme de la peor manera, así que esto es para crear conciencia, pero de las acciones legales ya se están encargando mis abogados”.

Además, la joven barranquillera leyó algunos de los titulares de ese medio en su contra. También indicó que son 17 artículos en donde ese portal se ha referido a ella.

“Y así hay 17 artículos donde me tratan de que tengo ínfulas de diva, que soy una cochina (...) Este video es para recordarle a los medios de comunicación que detrás de sus noticias hay seres humanos”, dijo Merlano en el video.

Tras la publicación del mismo en Instagram, sus seguidores no guardaron silencio y se pronunciaron: “Juzgaron a Jesús hasta crucificarlo, a los grandes siempre nos van a tirar por hacer fácil lo que a ellos les resulta duro (...) ay mami tú eres la mejor no les pares bolas. Sigue callándolos con tus éxitos y ya! (...) Te amamos Aida! (...) No les regales tus lágrimas que valen oro a esos medios de comunicación mediocres!!! (...) No prestes atención, la gente siempre va a criticar... Te sigo porque eres espontánea, libre, inteligente”.

Aida Victoria Merlano defendió a bloguera que no le gusta dividir la cuenta

El tema de dividir la cuenta con la pareja tiene diferentes opiniones y la influenciadora Aida Victoria Merlano comentó sobre la respuesta de una bloguera paraguaya que dio su concepto sobre este tema.

“Pido a Dios que nunca me pase, ‘sorry’, pero cuesta ser mujer. El pelo, las uñas, el ‘gym’, cejas, pestañas, ropa, zapatos, depilación, maquillaje, perfume, cremas, etc. Si no tiene al menos para llevarme a comer, prefiero pagar para comer con mis amigas. No tengo miedo de tener estándares altos porque sé que me lo merezco”, respondió la creadora de contenido digital paraguaya.

Acerca de esta opinión, Aida Victoria Merlano publicó un video dando su concepto. “Le dieron hasta con el balde del trapero por decir que no quería pagar mitad y mitad… Mi opinión es esta”, dijo.

“La cosa es clara, a ella le están preguntando qué piensa y ella está hablando de una decisión que tomó para su vida, no está adoctrinando a nadie, no está hablando de cómo debe funcionar el mundo. Por qué tendría que pensar como tú, por qué al día de hoy todos queremos cuadrar en lo políticamente correcto. Yo soy de las personas que admira a quienes tienen la osadía de opinar, así sea impopular”, afirmó Merlano en una publicación en su cuenta de Instagram en la cual tiene un poco más de 3,3 millones de seguidores.

Así mismo, defendió el derecho a opinar de la bloguera paraguaya, pero dio un concepto diferente sobre el tema de pagar las cuentas con la pareja.

“Yo soy del tipo de mujer que si termino la relación se queda con el carro y la casa, porque pagó el carro y la casa”, comentó Merlano. Además, la influenciadora también destacó que ella es “el tipo de mujer en una relación con un hombre con el que puede disfrutar de su compañía sin estar buscando de dónde sacarle del bolsillo. Pero esa soy yo”.

Merlano también reiteró que cada persona decide sobre su vida, pero advirtió a las mujeres que no deben depender de un hombre. “Yo veo muchas mujeres que idealizan que viene un hombre a darles todo, pero no te sorprendas cuando el día de mañana te toque quedarte en un lugar en el que te humillan y te maltratan frente a la incapacidad de sostenerte económicamente por tus propios medios”.