¿Paola Jara y ‘Sandrita’, juntas en una foto? Le llueven críticas a Jessi Uribe por una confusión

Desde hace algunos años, la pareja de cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe se ha consolidado con una gran carrera artística en el género popular. Por separado, cada uno cuenta con experiencia y reconocimiento de sus seguidores y esto hizo que su popularidad aumentara cuando los dos artistas anunciaron que mantenían un romance.

Luego, la pareja se casó en el 2022 en una hacienda de Antioquia, región en la que nació Paula Andrea Zapata Jaramillo, nombre real de la cantante, y así la vida de los intérpretes de canciones como La conquista, Como si nada y Usted no me olvida han cautivado a muchos con su historia de amor.

Paola Jara y Jessi Uribe se casaron en el 2022. - Foto: Instagram @paolajarapj

Sin embargo, su romance ha tenido más de un detractor, pues desde el principio esta pareja de cantantes causó sensación en los fanáticos debido a que muchos aseguran que Paola se metió en el matrimonio que tenía Jessi con Sandra Barrios, mujer que fue su esposa durante 11 años y es la madre de sus cuatro hijos.

Ahora, el artista santandereano ha publicado una foto donde muchos seguidores aseguran que aparecen las dos mujeres, Paola y ‘Sandrita’; pero las redes han estallado, pues critican a Jessi por “juntarlas”.

Recientemente, el intérprete de Dulce pecado subió una imagen al lado de sus cuatro hijos (Luna Isabel, Sara, Roy y Alan) para celebrar la pascua tras la terminación de los días de descanso y reflexión de la Semana Santa. Sin embargo, algunos seguidores notaron algo raro, pues no solo Paola Jara estaba en la imagen, sino una mujer rubia que los demás relacionaron con la expareja del cantante.

Para los que no sabían cómo luce Sandra Barrios, la exesposa de Jessi, esta foto les causó conmoción y aseguraron que se trató de ella, de la mamá de los niños. De inmediato, los usuarios se despacharon con Uribe por “juntarlas” y, a su vez, se fueron en contra de Paola Jara, sacando a relucir el supuesto tema de la infidelidad. Pero los que sí saben quién es Sandra, de una vez reaccionaron y afirmaron que podría tratarse de la niñera.

Por su parte, días atrás, en una reciente entrevista con la emisora Tropicana, el bumangués se sinceró sobre lo que ha tenido que vivir desde que eligió darle rienda suelta a su amor con Jara y acerca de lo consciente que es de las consecuencias de su decisión. Entre ellas, está el desacuerdo de muchos de sus fans, dolor que dice sí se sintió en sus redes sociales y algunos shows, donde no faltaron las críticas y los abucheos.

“Me eché al país encima, por ser feliz… Dios sabe lo que hace cuando uno está feliz”, afirmó el bumangués cuando se le preguntó por lo más loco que ha hecho por amor, haciendo referencia al momento en que decidió mostrar a la luz pública su amorío con Jara.

En ese momento, en el que el artista aún mantenía una relación sentimental con Barrios, quien se habría enterado de la infidelidad a través de los programas de chismes y entretenimiento, la información se filtró primero, antes de que el cantante pudiera arreglar las cosas por el camino del diálogo.

Fueron muchas las críticas y comentarios despectivos que Uribe y Jara recibieron al anunciar su amor. Foto: Instagram - Foto: Instagram: @paolajarapj

Fueron muchas las críticas y comentarios despectivos que Uribe y Jara recibieron al anunciar su amor. Sin embargo, Jessi Uribe tiene muy claro que lo que menos quiere en su vida es odio y por eso prefiere atajar el tema de raíz que cultivar una ira inmensa, que le generan comentarios negativos sobre su esposa, sus hijos y seres queridos, lo que lo “levantan” cuando está en momentos oscuros donde no ve salida.

“No me interesa lo feo, bloqueo todo lo que me parece que es un ataque o que viene con maldad. Trato de no prestar atención a lo que dicen y sigo adelante”, relató el cantante, dejando claro que va borrando cualquier comentario dañino en sus sugestivos y emotivos post de redes sociales y hasta se ha atrevido a bloquear los usuarios que osan arremeter en contra suya y de su esposa.

Además, el bumangués tuvo la oportunidad de alardear sobre los contactos más famosos que tiene en su celular, en el que están los números privados de Alejandro Fernández y Pepe Aguilar, entre muchos otros.