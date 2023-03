Paola Jara recibió una sorpresa de Jessi Uribe, pero por poco termina en ‘tragedia’

La cantante reveló el detalle que le hizo llegar su esposo, pero que no le salió como esperaba.

Paula Andrea Zapata Jaramillo, conocida como Paola Jara, es una cantante colombiana que representa el género de la música popular. Los más de seis millones de seguidores que acumula en Instagram siguen de cerca su vida personal, en la que comparte anécdotas, consejos y rutinas de ejercicios, además de los detalles sobre su matrimonio —relación que inició bajo polémica—, el cual sostiene con el también cantante de música popular, Jessi Uribe.

A pesar de las críticas y los malos comentarios que han recibido a lo largo de los más de tres años de relación que sostienen los artistas, nada ha sido impedimento para demostrarse el amor que siente el uno por el otro.

Pues bien, el pasado 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, por lo que Jessi Uribe no se quedó atrás en demostrar su amor y agradecimiento con la mujer que lo ha acompañado durante este tiempo. El cantante bumangués quiso sorprender a Jara con un dulce detalle pero, al parecer, no terminó de la mejor manera.

Por medio de redes sociales, la antioqueña decidió contarles a sus fanáticos sobre la situación, y en una historia instantánea se alcanza a ver el pantallazo de una conversación que tuvo con Uribe: “Lo marqué por detrás, pero amor, no te lo puedes comer”. Ante el lindo gesto, Paola mostró las palabras que estaban detrás del empaque de uno de los dulces: “Te amo”.

Sin embargo, lo que desató todo tipo de comentarios y que, además, por poco termina en ‘tragedia’ fue que, tal y como lo contó Paola, el detalle no podía ser consumido porque “estaba vencido”.

“Me manda regalito y me dice que lo marcó, pero que no me lo puedo comer porque está vencido. Ahí sí cabe decir que lo que vale es la intención. Te amo”, fue el mensaje que acompañó la historia publicada en la cuenta oficial de Paola Jara.

¿Cómo inició la relación de Paola y Jessi?, y ¿por qué ha sido tan polémica?

Jessi Uribe, sin duda alguna, se ha convertido en los últimos años en uno de los cantantes de música popular más reconocidos de toda Colombia. Sin embargo, su vida personal también ha sido bastante comentada en las distintas redes sociales.

El santandereano ha sido blanco de miles de críticas por la ruptura amorosa que vivió con Sandra Barrios —su ahora exesposa y madre de sus cuatro hijos—, y por la nueva relación que construyó con Paola Jara, con quien se casó en 2022.

En algún momento, el artista aseguró que es falso que le llegó a ser infiel a Sandra Barrios con su actual pareja. “Nunca fuimos amantes ni nada”, dijo el artista santandereano, pero la forma en la que terminó su matrimonio de años, sigue despertando opiniones contrarias a las afirmaciones dadas por el cantante.

De hecho, en una reciente entrevista con la emisora Tropicana, el bumangués se sinceró sobre lo que ha tenido que vivir desde que eligió darle rienda suelta a su amor con Jara y acerca de lo consciente que es de las consecuencias que le acarreó su decisión. Entre ellas, está el desacuerdo de muchos de sus fans, dolor que dice sí se sintió en sus redes sociales y algunos de sus shows, donde no faltaron las críticas, los comentarios malintencionados y los abucheos.

“Me eché al país encima, por ser feliz… Dios sabe lo que hace, cuando uno está feliz”, afirmó el cantante de música popular cuando le preguntaron por lo más loco que ha hecho por amor, haciendo referencia al momento en que decidió mostrar a la luz pública su amorío con Jara.