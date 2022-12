Video | Jessi Uribe quedó fascinado con mujer en Pereira; el momento fue grabado

Jessi Uribe, que actualmente es uno de los artistas más reconocidos del país, sorprendió este fin de semana a todos sus seguidores y compartió el emotivo encuentro que tuvo con una fanática en Pereira, tras presentarse en esa ciudad en medio de su gira nacional.

A través de su cuenta personal de Instagram, el cantante de música popular aseguró que nunca había vivido algo tan especial con una espectadora. Asimismo, señaló que siempre recordará ese hermoso momento que pasó junto a la mujer.

El artista, de igual manera, aprovechó esa red social para publicar una pequeña galería de dos fotografías y un video del sentido encuentro, el cual se llevó a cabo en el backstage del escenario donde tocó.

“Que te digan que siempre oran por ti, que piden a Dios por tu salud: eso no tiene precio. Dios me permite encontrar personas así todos los días de mi vida. Hace tres años no venía a Pereira y me regalaron este hermoso recuerdo”, manifestó el santandereano.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que la mujer de la tercera edad se le acercó a Uribe y le mostró todo su aprecio, mientras se abrazaban cariñosamente.

La publicación del reconocido cantante colombiano generó cientos de reacciones y muchos internautas lo elogiaron por ser tan humilde con sus seguidores. Además, lo felicitaron por la presentación que tuvo en la capital risaraldense.

Cabe recordar que el artista de música popular va estar bastante alejado de su hogar debido a que tiene varios conciertos por todo el territorio nacional durante las fiestas de fin de año.

Jessi Uribe celebró su aniversario con Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron en 2019 su relación sentimental en medio de muchos rumores luego de que el cantante se separa de Sandra Barrios, su exesposa. Igualmente, fueron víctimas de miles críticas y cuestionamientos en aquella época.

Pese a los señalamientos que recibieron en las redes sociales, la pareja de artistas supo reponerse y logró consolidar uno de los noviazgos más estables de la farándula nacional, tanto que este sábado 3 de diciembre cumplieron tres años juntos,

Muchos son los momentos de apoyo y cariño que han compartido en sus cuentas personales de Instagram. Asimismo, el santandereano no dejó pasar por alto esta fecha tan importante y publicó la primera fotografía que se tomaron cuando se fueron a vivir a la misma casa.

“Hace tres años nos fuimos a vivir y esta foto fue ese preciso día. En plena mudanza a nuestro primer nido de amor. Como ha pasado el tiempo y de una forma maravillosa, aquí seguimos juntos como dos enamorados luchando día a día. Gracias por traer tantas cosas lindas a mi vida, mi amor. Paola Jara, te amo.”, escribió Uribe para acompañar la postal.

A esta publicación, la artista antioqueña respondió, “feliz aniversario mi amor. Por otros 365 días a tu lado, eres lo mejor que me ha pasado. Te amo”. Hay que recordar que la pareja cumplirá este 14 de diciembre siete meses de matrimonio.