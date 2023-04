Ella es la mujer que hace quebrar en llanto a Jessi Uribe; no es ni su mamá ni Paola Jara

Jessi Uribe es uno de los intérpretes de la industria nacional seguido por millones de seguidores, quienes no se pierden ni un detalle del bumangués, que se ganó sus corazones con su música. Muchos lo escucharon por primera vez a través del reality musical A otro nivel y ahora resuena en muchos escenarios del país.

Además de sus grandes éxitos, como Dulce pecado y La culpa, para algunos Jessi Uribe embelesa con su sex appeal, su anatomía y sus ojos azules. Por el lado de Uribe, parece que él no escatima a la hora de mostrarse coqueto y sexi en redes sociales, con fotos y videos ligero de ropa, haciendo ejercicio o en su habitación.

Muchos escucharon por primera vez a Jessi Uribe a través del 'reality' musical 'A otro nivel' y ahora resuena en muchos escenarios del país. - Foto: Foto: Edwin Jaimes - Disuart.

Más allá de la sensualidad y el talento del cantante, uno de los aspectos que más enamora de Uribe al parecer es su sentimentalismo, ese que siempre está a flor de piel, que legitima en cada palabra que dice sobre la tarima de sus conciertos o en las diferentes apariciones públicas que hace. En estas apariciones, su personalidad sin filtros siempre es protagonista, como sucedió en su pasada participación en The Suso’s Show.

Los cantantes se casaron el 14 de mayo de 2022. - Foto: Instagram: @paolajarapj

En dicho programa, Uribe dejó a la vista que hay una mujer que lo hace quebrar en llanto cada vez que la tiene presente y no es ni su esposa Paola Jara ni su mamá. Se trata de su abuela Sarita, quien fue una de las personas que siempre creyó en el talento del bumangués y una de las pocas que jamás dejó que él se rindiera en la búsqueda de su sueño: vivir de su música.

Además de sus grandes éxitos, como 'Dulce pecado' y 'La culpa', para algunos, Jessi Uribe embelesa con su 'sex appeal', su anatomía y sus ojos azules. Foto: Instagram @jessiuribe. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe.

“Así le puse a mi segunda hija, Sarita. Ella ya está en el cielo. Me consentía demasiado y… es una de las mujeres que más he amado en mi vida. Ella me acompañó en mis inicios en la música cuando todo era muy difícil. Siempre quería verme como estoy hoy, pero no pudo verme así y es algo frustrante que me quedó”, declaró el cantante con la voz entrecortada y algunas lágrimas en sus ojos.

Este hecho emotivo se repitió cuando el artista bumangués visitó el set de entrevistas del comunicador Juan Manuel Correal, quien también le puso en la mesa el tema. Jessi Uribe tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la calma y no romper en llanto, pues siempre que recuerda a su abuela lo hace con un amor y una nostalgia inmensos.

“Me vas a hacer llorar… Mi abuelita. Me frustré mucho. Mi abuelita soñaba verme a mí bien, porque vio todo lo que sufrieron mi papá y mi mamá por la música. Mi abuelita me acompañó a los primeros realities en los que me presenté y no pasaba nada… Conseguí las cosas que tengo ahorita y hubiera querido que ella hubiera visto algo. Yo sé que ella está viendo, pero hubiera querido que me hubiera visto en una tarima con la gente cantando mis canciones”, respondió Uribe en medio del llanto.

Jessi Uribe sabe muy bien que la mejor forma de honrar la memoria de su abuela Sarita es poniendo a su familia como prioridad y ayudando a cada integrante con las bendiciones que la música finalmente le da.

En este momento, Uribe es uno de los cantantes de música popular más cotizados de todo el país, solicitado en fiestas patronales de pueblos, festivales de renombre de Colombia y conciertos magnos que reúne el mejor talento musical de la escena actual.

Además, el bumangués cada vez se abre más paso en la industria musical internacional, llevando su despecho a varios países del mundo.