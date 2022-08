Foto: totalmente desnuda, así posó Dani Duke, la novia de “la Liendra”, en redes sociales

Nuevamente Mauricio Gómez, más conocido en Internet como ‘La Liendra’, y su novia, Dani Duke, encendieron las redes sociales compartiendo algunas fotografías en Instagram de sus momentos más íntimos en pareja. Motivo por el que rápidamente las fotografías se hicieron virales entre fans y críticos de los dos creadores de contenido.

Y aunque los dos jóvenes subieron varias fotos en Instagram, fueron dos las que principalmente se volvieron virales en redes sociales. Ya que en ellas se ve a Dani Duke completamente desnuda, exhibiendo toda su belleza, y a ‘La Liendra’ junto a ella en ropa interior. Mostrando una vez más que no les importa “el qué dirán” y les gusta compartir mucho de ellos como pareja en sus cuentas oficiales.

En la primera foto se ve a Dani Duke desnuda sentada sobre el inodoro, tapando sus senos con sus brazos. Mientras que su novio aparece parado al lado solamente usando un bóxer negro. En la publicación el influencer quindiano escribió: “Nosotros nos tomamos el domingo muy en serio”.

En otra imagen se ve a Dani Duke acostada completamente desnuda, mientras su novio, aparentemente también desnudo, se acuesta sobre su cola. Esto estuvo acompañado de un video en el que se ve a los dos creadores de contenido completamente desnudos, mientras se bañan, mostrando solamente las partes superiores de su cuerpo. Dani Duke nuevamente tapa sus senos con sus brazos.

La intima publicación de la pareja además dejó ver una foto mientras los dos están acostados completamente desnudos fotografiando únicamente sus piernas y otra más general, en la que se les ve comiendo en ropa interior en la cama. Reafirmando que querían compartir en redes sociales toda la intimidad del domingo que pasaron juntos.

Finalmente, la pareja compartió un video en el que se ve a “La Liendra”, en bóxer, grabando a su novia en un espejo. Mientras ella baila frente al espejo en ropa interior. El video tiene un efecto que hace que la imagen se distorsione por momentos.

Los comentarios de la publicación estuvieron divididos entre los seguidores de la pareja que apoyaron que compartan sus momentos íntimos y que afirman “envidiar lo lindos que son como pareja”, pero también estuvieron los que criticaron a los creadores de contenido, afirmando que “ya no tenían nada más que publicar”, por lo que tenían que recurrir a mostrarse desnudos.

La Liendra se refirió a las polémicas declaraciones que hizo sobre la importancia de estudiar

Pasaron dos años desde esa polémica del influencer y aún es recordado por esa frase que incomodó a muchos colombianos. Así quedó visto este martes 26 de julio cuando La Liendra, a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, abrió la casilla de comentarios para preguntarles a sus seguidores por qué les caía mal o qué había hecho que tanto les incomodaba. Prometiendo responderles sin ningún problema.

En medio de los comentarios de los haters del creador de contenido, uno le respondió: “porque dijiste que la educación no sirve”, recordando uno de los momentos más virales que recibió el joven y por el que quiso responder nuevamente y aclarar su posición con respecto al tema.

“No. Yo no dije que la educación no servía. Yo dije que la educación no era la única forma de salir adelante. ¿Usted puede estudiar? Estudie, aprenda, edúquese. Es lo más importante y lo más valioso que usted puede hacerse a sí mismo, pero entienda algo, no todas las personas pueden decir: el estudio es mi única obligación. No, no todo el mundo tiene el privilegio de estudiar y ya”, afirmó el joven influente que supera los seis millones de seguidores en Instagram.

Pero Mauricio Gómez no se quedó solo con esa respuesta, sino que dedicó varias historias a argumentar con mucha razón la realidad de muchas personas en Colombia que no tienen la posibilidad de acceder a la educación y que trabajar es la única manera que tienen de salir adelante y ayudar a sus familiares.

“Por ejemplo yo, yo no podía estudiar, porque tenía que ir a trabajar, a llevar la comida a mi casa. Si yo me iba a estudiar, en mi casa aguantaban hambre. Yo quería educarme, pero mi vida no me lo permitía”, argumentó.