Fotos de Natalia Barulich: ex de Neymar estalla las redes con estas sensuales imágenes

El reconocido reguetonero colombiano Maluma y el afamado futbolista brasileño Neymar Jr. tienen algo en común, pero poco tiene que ver con el fútbol o la música, pues se trata de una sensual expareja.

La modelo Natalia Barulich, de 30 años, ha demostrado que sus estándares son altos, pues sus dos exnovios no le son del todo desconocidos al público mundial, lo que la ha puesto en el ojo de la prensa en el planeta y bajo la lupa de quienes admiran la belleza femenina.

Con frecuencia, la modelo comparte imágenes de su trabajo luciendo todo tipo de prendas, con las que ha dejado muy poco a la imaginación de sus seguidores. Bien sea que esté en la playa, en la ciudad, en eventos públicos, o en un avión, la joven se roba los aplausos y la admiración de las personas.

La empresaria de ropa deportiva luce sus curvas-–para algunos, perfectas– y lo comparte en sus redes sociales, pues tan solo en Instagram ya suma más de 4 millones de seguidores. Allí la han podido ver con diferentes atuendos, pues hace publicaciones utilizando desde un outfit muy casual o informal e incluso con una gorra, pasando por elegantes vestidos, hasta posar con apenas algunos hilos sobre su piel en posiciones sugestivas.

Con sus fotos, la afamada estadounidense suma desde 70 mil likes, hasta 335 mil y centenares de comentarios, resaltando su sensualidad.

La también DJ nació durante 1992 en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California. Comenzó su formación como bailarina de ballet cuando solo tenía cinco años. Luego de llegar al mundo de la moda se convirtió en una de las principales modelos de compañías como Guess. Además, ha sido portada de revistas como FHM o Esquire y se presentó al certamen Miss California USA.

En cuanto a sus romances con los dos reconocidos personajes de América del Sur, se rumoró que la bailarina le fue infiel al cantante paisa con el deportista, pero ella lo negó en su momento, afirmando que el brasileño “es un gran amigo y no sé por qué los medios piensan que estamos juntos, solo porque hicimos una sesión fotográfica”.

“Tengo mucho respeto hacia él, es grandioso. Y siempre lo veo cuando estoy en París, cuando estoy en Europa. Tenemos una gran relación, pero no es lo que todo el mundo piensa”, manifestó en 2020. Sin embargo, los rumores se acrecentaron luego del lanzamiento del colombiano del sencillo Hawái, que es una composición que habla de una relación que terminó y la expareja se muestra muy feliz con alguien nuevo.

Por su parte, Maluma, en La W aclaró que esta canción no tiene nada que ver con su vida personal. Además, sobre la polémica y los rumores que se desataron por cuenta de un video subido por varios jugadores del París Saint-Germain, Maluma aseguró: “Me encanta todo eso, además que hace un par de años yo canté para el cumpleaños de Neymar. Él y yo no somos amigos, pero tenemos una buena relación: los futbolistas han hecho de Hawái un himno y me encanta todo eso”.

Luego de todos los rumores y demás, el futbolista (que juega por estos días en el Mundial Qatar 2022 con la selección de Brasil) y la DJ sí tuvieron un romance que también finalizó, al igual que con el colombiano.

De otro lado, en una entrevista diferente, Barulich habló de sus padres y de sus raíces cubanas. Destacando que ya tuvo la oportunidad de visitar la isla de la que la cautivaron las playas, los autos antiguos y las construcciones clásicas.