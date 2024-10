Giovanny Ayala reveló millonaria y “atrevida” razón que causó pelea con Ciro Quiñónez que terminó en puños

Si bien de inmediato no se conocieron las razones por las que la disputa empezó, simplemente se viralizó rápidamente el video en el que se pueden ver los puños que se dieron. En las últimas horas, Giovanny Ayala habló en el programa Temprano es más bacano de Olimpica Estéreo de la situación y reveló que sí hay una razón de peso detrás de la golpiza que recibió.

Giovanny Ayala reveló la razón por la que se dio la pelea con Ciro Quiñónez

“Es un tipo desleal. Le di la mano desde ceros, pues no salía de Cúcuta, cuando cantaba vallenatos. Le tocó pasarse a música popular y tampoco le está funcionando”, dijo el llanero, asegurando que este problema viene desde hace meses atrás.

Luego de que el sencillo saliera, Quiñónez decidió hacer un remix, y esto molestó a Ayala, ya que él (que fue quien invirtió el dinero) no estuvo invitado, y otros artistas como Jessi Uribe y Pipe Bueno, sí. “Dice que yo no quise estar”, afirmó Giovanny, y añadió que luego le “pidió 60 millones” para que pudiera grabar dicho remix.

“Reclama el 100% de regalías. En este momento está en proceso esa canalización del 50% y a él no le gusta porque no está recibiendo el 100%, me parece atrevido”, aseguró.