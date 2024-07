Greeicy cautivó en redes al mover sus caderas al ritmo de ‘La pollera colorá’

Pero Greeicy no solo ha ganado reconocimiento por su talento para el canto, ya que la caleña también ha demostrado su capacidad para la actualización, llegando a participar en series y novelas como La Pola, Chica vampiro, La ronca de oro, Ritmo salvaje , entre otras producciones, en las que siempre se ha destacado por su nivel actoral.

Greeicy cautiva con sus movimientos de cadera

¿Hubo otra? Greeicy se sinceró sobre sonada infidelidad de Mike Bahía con joven en Perú

“Hoy tengo el tiempo limitado, pero uno escucha comentarios por ahí… Siempre nos ha pasado, ha habido momentos donde [la gente] nos han separado, hemos terminado, él me ha montado los cachos; un día dizque me montó los cachos con una peruana que, según yo, es mentira. ¡Vaya a ser verdad, no lo sé! Pero yo creo que no”, expresó Greeicy en la conversación.