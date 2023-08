Greeicy Rendón llamó la atención en medio del concierto de Karol G por ‘colombianada’

Además de disfrutar el concierto en un palco, previamente pudieron estar en la parte de los camerinos y aunque no se encontraron directamente con Karol G, sí pudieron compartir con los padres de ‘La Bichota’ y hasta comer las delicias que incluía la experiencia.

Greeicy Rendón fue grabada aplicándose una buena cantidad de antitranspirante

Durante el espectáculo, la mayoría de personas quedaron mojadas por el aguacero que cayó y Greeicy no fue la excepción porque estaba en una zona del estadio que no tenía techo. Incluso Karol G dio el concierto empapada.

Y después de una tarde llena de disfrute y de bailar en la forma en la que lo hace la intérprete de ‘Amantes’, es normal sudar y como era de esperarse, el mal olor no se hizo esperar.

Y aunque Greeicy no sufre de pena y no se escondió para algo tan normal, no faltó la amiga imprudente que grabó el momento para ventilar su ‘colombianada’ en redes sociales, y ni corta, ni perezosa ella sí le preguntó: “¿golpe de ala?”.